Lucas Ramon vibra com título invicto do Cuiabá e assistência para o gol que sacramentou conquista

Crédito: AssCom / Cuiabá EC

Campeão estadual invicto, o Cuiabá começará o maior desafio de sua história nesta semana: a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Titular da lateral direita do Dourado desde o ano passado, quando ajudou na campanha do acesso, Lucas Ramon era um dos mais felizes com o título conquistado após o empate em 1 a 1 com o Operário de Varzea Grande. O jogador foi quem deu a assistência para o gol de Rafael Gava, que sacramentou a conquista invicta para o Cuiabá.

CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO- Fico muito feliz em poder dar continuidade ao trabalho e escrever história nesse clube sendo campeão estadual invicto. Mais feliz ainda em contribuir com a assistência que foi uma das mais importantes da minha carreira, nessa decisão que sacramentou nosso título. Satisfeito em ter contribuído e poder fazer parte desta grande conquista de um clube que está em ascensão - disse Lucas Ramon.

Lucas ainda falou sobre a expectativa do grupo em estrear na elite do futebol brasileiro. A temporada 2021 é a primeira na história do Cuiabá na Série A.