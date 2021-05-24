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Lucas Ramon vibra com título invicto do Cuiabá e assistência para o gol que sacramentou conquista

Cuiabá chega muito motivado e confiante para a disputa da Série A pela primeira vez...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 20:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 20:36
Crédito: AssCom / Cuiabá EC
Campeão estadual invicto, o Cuiabá começará o maior desafio de sua história nesta semana: a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Titular da lateral direita do Dourado desde o ano passado, quando ajudou na campanha do acesso, Lucas Ramon era um dos mais felizes com o título conquistado após o empate em 1 a 1 com o Operário de Varzea Grande. O jogador foi quem deu a assistência para o gol de Rafael Gava, que sacramentou a conquista invicta para o Cuiabá.
CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO- Fico muito feliz em poder dar continuidade ao trabalho e escrever história nesse clube sendo campeão estadual invicto. Mais feliz ainda em contribuir com a assistência que foi uma das mais importantes da minha carreira, nessa decisão que sacramentou nosso título. Satisfeito em ter contribuído e poder fazer parte desta grande conquista de um clube que está em ascensão - disse Lucas Ramon.
Lucas ainda falou sobre a expectativa do grupo em estrear na elite do futebol brasileiro. A temporada 2021 é a primeira na história do Cuiabá na Série A.
- A expectativa é grande. Estamos fazendo uma preparação muito forte, o Estadual foi um bom teste, mas teremos grandes adversários e acredito que vamos desempenhar um grande papel. Chegaram reforços importantes e o elenco está bem fortalecido - finalizou.

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