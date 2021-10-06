Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lucas Possignolo faz gol da vitória do Portimonense sobre o Benfica fora de casa e encerra série invicta
futebol

Lucas Possignolo faz gol da vitória do Portimonense sobre o Benfica fora de casa e encerra série invicta

Diante do líder do campeonato, zagueiro ex-São Paulo marcou o gol da vitória no Estádio da Luz e acabou com sequência sem derrotas do Benfica no campeonato...

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 14:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 out 2021 às 14:13
Crédito: Divulgação/Portimonense
Formado nas categorias de base do São Paulo, Lucas Possignolo foi o responsável por encerrar a série invicta do Benfica no Campeonato Português. Nesse domingo (03), o zagueiro marcou o gol da vitória do Portimonense diante da equipe de Jorge Jesus, em pleno Estádio da Luz e garantiu o triunfo.Além da vitória, Possignolo ajudou o clube de Portimão a fazer história. Foi a primeira vez que a equipe venceu os Águias pela como visitante.
- Muito feliz pelo desempenho diante do Benfica. Estamos fazendo uma grande campanha no Campeonato e a partida diante do líder da competição comprovou isso. Fizemos história e vencemos pela primeira vez o adversário em sua casa. Me sinto honrado em poder ter contribuído. Não tenho dúvidas que esse gol é mais um marco em minha passagem aqui no Portimonense.
Desde 2014 no Portimonense, Possignolo atuou em oitos jogos do time na atual edição do Campeonato Português. A equipe ocupa a quinta colocação na competição e de quebra, tem a melhor defesa do torneio ao lado do Sporting, com apenas quatro gols sofridos, sendo uma enorme surpresa na tabela.
- Temos a melhor defesa da competição e isso comprova nosso poder defensivo. Trabalho para além de contribuir com o time no sistema defensivo, ajudar sempre que puder no ataque também. Contra o Benfica, deu certo.Após a vitória sobre o Benfica, o defensor volta a campo diante do Oliveirense, partida válida pela fase 32 avos de final da Taça de Portugal, no sábado (17).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto
Juliano Floss no BBB 26
Juliano Floss é o primeiro finalista do 'BBB 26' após ganhar prova
Imagem de destaque
Lula pede regulação global das redes sociais: 'Muito ódio, promiscuidade, sexo e jogatina'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados