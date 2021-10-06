Lucas Possignolo faz gol da vitória do Portimonense sobre o Benfica fora de casa e encerra série invicta

Crédito: Divulgação/Portimonense

Formado nas categorias de base do São Paulo, Lucas Possignolo foi o responsável por encerrar a série invicta do Benfica no Campeonato Português. Nesse domingo (03), o zagueiro marcou o gol da vitória do Portimonense diante da equipe de Jorge Jesus, em pleno Estádio da Luz e garantiu o triunfo.Além da vitória, Possignolo ajudou o clube de Portimão a fazer história. Foi a primeira vez que a equipe venceu os Águias pela como visitante.

- Muito feliz pelo desempenho diante do Benfica. Estamos fazendo uma grande campanha no Campeonato e a partida diante do líder da competição comprovou isso. Fizemos história e vencemos pela primeira vez o adversário em sua casa. Me sinto honrado em poder ter contribuído. Não tenho dúvidas que esse gol é mais um marco em minha passagem aqui no Portimonense.

Desde 2014 no Portimonense, Possignolo atuou em oitos jogos do time na atual edição do Campeonato Português. A equipe ocupa a quinta colocação na competição e de quebra, tem a melhor defesa do torneio ao lado do Sporting, com apenas quatro gols sofridos, sendo uma enorme surpresa na tabela.