Lucas Perri comemora título do São Paulo e agradece oportunidades

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O 22º título do Campeonato Paulista conquistado pelo São Paulo neste domingo (23) tem um gosto especial para o goleiro Lucas Perri. Formado nas categorias de base do clube, o jovem de 23 anos celebrou sua primeira conquista como profissional com três jogos nesta edição do Estadual.

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Participando do revezamento do elenco comandado pelo técnico Hernán Crespo, Perri defendeu o São Paulo nas vitórias sobre Guarani (3 a 2) e Ituano (3 a 0) e no empate contra o Mirassol (1 a 1). Feliz pelo momento, o atleta agradeceu ao treinador e seus companheiros pelas oportunidades na campanha. - Ser campeão com o São Paulo é algo muito especial para mim. Eu sonhava com esse momento desde as categorias de base. Poder atuar e ajudar o time a conquistar o título é muito gratificante. Agradeço ao professor Crespo, à comissão técnica e a todo grupo pela chance de participar de tudo isso. Sem dúvida esse momento ficará para sempre na minha memória - afirmou Perri, que sonha muito mais alto em seu futuro.

- Cada vez que jogo me sinto mais confiante e pronto para ajudar o São Paulo. Ganhar ritmo tem sido muito importante. Continuarei trabalhando firme para corresponder quando for chamado. Estar aqui é um sonho e eu quero ajudar o São Paulo a tornar realidade muitas outras conquistas - finalizou. Além dos três jogos no Paulistão 2021, Perri defendeu o São Paulo no empate em 1 a 1 contra o Rentistas, no Uruguai, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Ao todo, o goleiro tem sete jogos com a camisa do São Paulo somando cinco vitórias e dois empates.