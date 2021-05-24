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futebol

Lucas Perri comemora título do São Paulo e agradece oportunidades

Goleiro reserva do Tricolor atuou em três partidas do Campeonato Paulista e não saiu derrotado. Perri relembrou o tempo nas categorias de base e projetou o seu futuro no time...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 10:36

LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 10:36
Crédito: Divulgação
O 22º título do Campeonato Paulista conquistado pelo São Paulo neste domingo (23) tem um gosto especial para o goleiro Lucas Perri. Formado nas categorias de base do clube, o jovem de 23 anos celebrou sua primeira conquista como profissional com três jogos nesta edição do Estadual.
São Paulo campeão! Veja todos os títulos do Tricolor no Paulistão e quem foi o vice
Participando do revezamento do elenco comandado pelo técnico Hernán Crespo, Perri defendeu o São Paulo nas vitórias sobre Guarani (3 a 2) e Ituano (3 a 0) e no empate contra o Mirassol (1 a 1). Feliz pelo momento, o atleta agradeceu ao treinador e seus companheiros pelas oportunidades na campanha. - Ser campeão com o São Paulo é algo muito especial para mim. Eu sonhava com esse momento desde as categorias de base. Poder atuar e ajudar o time a conquistar o título é muito gratificante. Agradeço ao professor Crespo, à comissão técnica e a todo grupo pela chance de participar de tudo isso. Sem dúvida esse momento ficará para sempre na minha memória - afirmou Perri, que sonha muito mais alto em seu futuro.
- Cada vez que jogo me sinto mais confiante e pronto para ajudar o São Paulo. Ganhar ritmo tem sido muito importante. Continuarei trabalhando firme para corresponder quando for chamado. Estar aqui é um sonho e eu quero ajudar o São Paulo a tornar realidade muitas outras conquistas - finalizou. Além dos três jogos no Paulistão 2021, Perri defendeu o São Paulo no empate em 1 a 1 contra o Rentistas, no Uruguai, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Ao todo, o goleiro tem sete jogos com a camisa do São Paulo somando cinco vitórias e dois empates.
VEJA OS JOGOS QUE PERRI ATUOU PELO SÃO PAULO NA CARREIRA CSA 1 x 2 São Paulo – Brasileirão 2019São Paulo 3 x 0 LDU – Libertadores 2020São Paulo 2 x 1 Santos – Paulista 2020São Paulo 3 x 2 Guarani – Paulista 2021Ituano 0 x 3 São Paulo – Paulista 2021Mirassol 1 x 1 São Paulo – Paulista 2021Rentistas 1 x 1 São Paulo – Libertadores 2021

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