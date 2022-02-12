Lucas Paquetá tem gol anulado, mas Lyon vence Nice com tranquilidade no Campeonato Francês

O Lyon não precisou passar por sustos para vencer o Nice por 2 a 0, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Francês. Com o resultado, a equipe subiu para a sexta posição, com 37 pontos, e está a seis do próprio Nice, em 3º, com 42, e que fecha a zona que dá vaga na próxima Liga dos Campeões da UEFA.

>>> Confira a tabela de classificação do Campeonato FrancêsA partida começou louca, com dois pênaltis para o time do Lyon, que começou criando bastante. Logo aos três minutos, Kluivert cometeu pênalti, encostando a mão na bola. Dembelé bateu, mas Benítez defendeu. Na sobra, Paquetá marcou, mas teve o gol anulado por ter invadido a área antes da cobrança. O pênalti teve que ser repetido, e, na segunda chance, Dembelé converteu.

O Lyon se manteve dominante durante todo o primeiro tempo. Na segunda etapa, já aos sete minutos, após bela jogada de Ndombelé, Toko Ekambi bateu no canto para ampliar