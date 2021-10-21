  • Lucas Paquetá sai do banco e muda a partida, marca o gol da virada, e Lyon vence o Sparta Praga na Liga Europa
Lucas Paquetá sai do banco e muda a partida, marca o gol da virada, e Lyon vence o Sparta Praga na Liga Europa

Brasileiro é poupado no primeiro tempo, entra no intervalo com o placar adverso e faz o gol que garante os 100% de aproveitamento aos franceses na fase de grupos da competição...
LanceNet

21 out 2021 às 17:56

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 17:56

Crédito: MICHAL CIZEK / AFP
100% de aproveitamento para os Gones na Europa League. Nesta quinta-feira, o Lyon visitou o Sparta Praga pela competição da Uefa e o time de Peter Bosz venceu por 4 a 3, de virada. Lukás Haraslín (duas vezes) e Ladislav Krejcí fizeram para os donos da casa, enquanto Toko Ekambi (duas vezes), Aouar e Lucas Paquetá marcaram para os franceses.DUAS VEZESO início de jogo foi animador para o Sparta Praga, que marcou duas vezes com Lukás Haraslín em menos de vinte minutos. Primeiro, o meia-esquerda aproveitou sobra na área e contou com desvio de Denayer para abrir o placar. No segundo, o camisa 22 fez jogada individual e acertou lindo chute no canto.
DESCONTOUAinda no primeiro tempo, aos 42 minutos, o Lyon conseguiu diminuir o marcador com o atacante Toko Ekambi. Boateng fez bonita jogada e acertou lindo passe para o camisa 7, que dominou, invadiu a área e tocou na saída do goleiro para balançar as redes.
EMPATOUNa etapa final, o Lyon precisou de apenas sete minutos para deixar tudo igual na Generali Arena. Aouar entregou bola para Shaqiri na direita, que cruzou buscando Lucas Paquetá. O goleiro Florin Nita fez a defesa, mas Aouar pegou o rebote e chutou forte para marcar o segundo dos Gones.
SEMPRE ELEO brasileiro Lucas Paquetá foi novamente crucial. Principal jogador do Lyon na temporada, o camisa 10 foi poupado no primeiro tempo, entrou no intervalo e marcou o gol da virada aos 22 minutos. Toko Ekambi recebeu passe dentro da área e tocou para o ex-Flamengo chegar livre na segunda trave para marcar.
GOLS NO FIMNos últimos minutos, mais dois gols na partida. Com lindo passe de Bruno Guimarães, Toko Ekambi fez o quarto do Lyon aos 43 minutos, enquanto Ladislav Krejcí, no último lance, descontou para a equipe da casa.
SEQUÊNCIA​Sparta Praga e Lyon voltam a campo pela Europa League somente daqui a duas semanas, no dia 4 de novembro. Pela quarta rodada da competição, o segundo turno da fase de grupos, as equipes se encontram novamente, desta vez no Groupama Stadium, casa da equipe francesa.

