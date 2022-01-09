  • Lucas Paquetá marca, mas Lyon e PSG ficam apenas no empate pelo Campeonato Francês
Brasileiro faz belo gol no início com passe de Bruno Guimarães, mas parisienses deixam tudo igual na reta final da partida. Neymar e Messi não entraram em campo...
LanceNet

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 18:36

Tudo igual no clássico no Groupama Stadium. Neste domingo, o Lyon recebeu o Paris Saint-Germain pelo Campeonato Francês e as equipes empataram em 1 a 1. Lucas Paquetá abriu o placar para os Gones, mas Thilo Kehrer evitou a derrota parisiense.PAQUETOPPrincipal nome do Lyon na temporada, o brasileiro Lucas Paquetá mostrou porque está sendo especulado no PSG. Aos sete minutos, Bruni Guimarães achou lindo lançamento para o camisa 10, que dominou e bateu forte de direita para abrir o marcador no Groupama Stadium.
NA TRAVEApós ver o Lyon sair na frente, o PSG tentou controlar a partida e passou a criar boas chances. Sempre buscando Mbappé, o time parisiense teve duas chances com o camisa 7. Na primeira, o o goleiro Anthony Lopes fez boa defesa. Na segunda, a estrela do Paris parou na trave.
TUDO IGUALO PSG pressionou o Lyon no segundo tempo e conseguiu o gol de empate aos 30 minutos. Michut fez jogada pela esquerda, cruzou para Kehrer e o lateral bateu para o gol. Em chute mascado, o camisa 24 contou com falha do goleiro Anthony Lopes, que não conseguiu segurar, e deixou tudo igual.
MESSI E NEYMAR DE FORAO técnico Mauricio Pochettino não pôde contar com Messi e Neymar, principais nomes de seu time. O argentino, que está recuperado da Covid-19, foi poupado após voltar à França nesta semana. O brasileiro, por outro lado, se recupera de lesão no tornozelo esquerdo e só deve entrar em campo em fevereiro.
SEQUÊNCIA​Lyon e PSG voltam a campo no próximo fim de semana pelo Campeonato Francês. O time parisiense recebe o Brest, no sábado, enquanto os Gones encaram o Troyes, fora de casa, no domingo.
