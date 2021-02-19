Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lucas Paquetá marca, Lyon vence o Brest e assume liderança provisória do Campeonato Francês
futebol

Lucas Paquetá marca, Lyon vence o Brest e assume liderança provisória do Campeonato Francês

Brasileiro marca seu quarto gol com a camisa do Lyon, o segundo em dois jogos consecutivos, e Gones secam PSG e Lille para continuarem na liderança...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2021 às 18:59

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 18:59

Crédito: FRED TANNEAU / AFP
Na abertura da 26ª rodada do Campeonato Francês, o Lyon visitou o Brest nesta sexta-feira e a equipe de Rudi Garcia não tomou conhecimento do adversário no Estádio Francis-Le Blé. Com gols de Lucas Paquetá, Aouar e Depay, os Gones venceram por 3 a 2 e assumiram, provisoriamente, a liderança da competição com 55 pontos. Chardonnet e Cardona fizeram para o Brest.
+ Veja a tabela da Ligue 1Jogando em casa, o Brest tentou surpreender com dez segundos de jogo em chute de Faivre de fora da área, mas Anthony Lopes fez a defesa. Aos oito minutos, o goleiro Cibois tentou driblar Lucas Paquetá dentro da área, mas perdeu a bola para o ex-jogador do Flamengo, que só teve o trabalho de fazer o gol com a meta vazia.
Ainda na etapa inicial, os visitantes marcaram mais duas vezes. Aos 28 minutos, Thiago Mendes roubou bola no campo de ataque, Depay tocou para o meio e Aouar bateu de primeira. No fim do primeiro tempo, Depay foi derrubado dentro da área e o juiz deu pênalti. O próprio camisa 10 bateu e converteu.
+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021
No segundo tempo, o Brest mudou a postura e se lançou ao ataque desesperadamente em busca de uma reação. Os donos da casa chegaram a diminuir a vantagem marcando com Chardonnet e Cardona, mas não foi o suficiente para empatar.
Na próxima rodada do Campeonato Francês, o Lyon encara o Olympique de Marselha, no dia 28, fora de casa. O Brest, por sua vez, tem compromisso com o Monaco, no mesmo dia, no Principado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados