Lucas Paquetá marca e garante vitória do Lyon sobre Montpellier

Com gol do meia Lucas Paquetá, o Lyon venceu o Montpellier por 1 a 0, neste domingo, fora de casa, pela 15ª rodada do Campeonato Francês. O brasileiro marcou ainda no primeiro tempo, mas foi o suficiente para garantir mais três pontos para os Les Gones. PAQUETÁ DECIDE NO PRIMEIRO TEMPO
O Lyon começou superior e precisou de menos de 20 minutos para balançar as redes do Montpellier. Lucas Paquetá aproveitou o rebote do chute na trave de Slimani e marcou o seu sétimo gol na temporada - o sexto no Campeonato Francês. SITUAÇÃO NO CAMPEONATO
Com a vitória, o Lyon subiu para o sétimo lugar e, agora, tem 22 pontos. Já o Montpellier, caiu para o 11º lugar, com 19. Na próxima rodada, o Lyon recebe o Reims, na quarta-feira, às 17h, enquanto o Montpellier visita o Metz, no mesmo dia, às 15h.