Lucas Paquetá faz golaço, mas Lyon sofre gol nos acréscimos e fica no empate com o Clermont no Francês

Crédito: PHILIPPE DESMAZES / AFP

O Lyon segue sem vitórias no Campeonato Francês. Neste domingo, em duelo pela terceira rodada da competição nacional, os Gones receberam o Clermont e as equipes empataram em 3 a 3, após os donos da casa estarem vencendo por 3 a 1. Dembelé (duas vezes) e Lucas Paquetá fizeram para o Lyon. Diomande (contra) e Rashani (duas vezes) marcaram para os visitantes.

+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1GOLS DO ARTILHEIRODe volta ao Lyon depois de um empréstimo ao Atlético de Madrid na temporada passada, o camisa 9 Moussa Dembelé abriu os caminhos para a vitória no Groupama Stadium. De pênalti, ele fez o primeiro aos cinco minutos. Diomande, porém, fez contra e empatou. Aos 21, Dembelé aproveitou rebote fazer o segundo do Lyon e colocar os Gones na frente.

GOLAÇO BRASILEIRONos acréscimos do primeiro tempo, Lucas Paquetá fez um golaço. O meio-campista da Seleção Brasileira tabelou duas vezes com Bruno Guimarães, depois tabelou com Aouar, e bateu de chapa no canto para marcar um lindo gol. Foi o primeiro do ex-Flamengo na temporada.

REAÇÃO HEROICANa etapa final, com a vantagem no placar, o Lyon diminuiu o ritmo de jogo e tentou controlar a partida. O time de Peter Bosz, no entanto, não conseguiu segurar a pressão do Clermont, que diminuiu com belo gol de cobertura de Rashani. Nos acréscimos, de novo Rashani, desta vez de cabeça, marcou o gol que empatou o jogo.

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