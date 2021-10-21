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Lucas Paquetá entra, vira o jogo e mantém os 100% do Lyon na Liga Europa: 'Estão todos de parabéns'

Meia brasileiro entra no intervalo, tem grande atuação e marca o gol da virada sobre o Sparta Praga por 4 a 3
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LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 19:40

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 19:40

Crédito: MICHAL CIZEK / AFP
Nesta quinta-feira (21/10), Lucas Paquetá teve mais uma atuação daquelas que encantam e comprovam a melhor fase da carreira. Depois de ir para o intervalo com uma derrota, o Lyon teve que acioná-lo para entrar e mudar a história da partida contra o Sparta Praga, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga Europa. Resultado: um gol e vitória de virada por 4 a 3, que mantém a equipe invicta e com 100% de aproveitamento no Grupo A do torneio.O eslovaco Lukas Haraslin colocou o time da casa em vantagem logo aos 4 minutos de jogo, ampliando aos 19’. Mas o gol do artilheiro Ekambi no fim da primeira etapa, aos 42’, deu ao Lyon uma injeção de ânimo para o segundo tempo. Mas para buscar a vitória, o técnico Peter Bosz tratou de lançar Paquetá na volta do intervalo. E ele deu uma nova cara à equipe, que partiu de vez para cima do Sparta Praga.
Aos oito minutos, o time já empatava com Aouar. E a virada sairia justamente dos pés do brasileiro, aos 22’. O Lyon ainda ampliaria aos 43’, novamente com Ekambi, mas sofreria outro gol nos acréscimos, já no último lance da partida, com Krejci. No fim do jogo, Paquetá vibrou com o gol e comemorou o resultado e a atuação da equipe no segundo tempo.
- O Sparta tem um bom time, e acabamos surpreendidos com o volume de jogo deles nos primeiros minutos. Nossa equipe conseguiu diminuir ainda no primeiro tempo, o que foi fundamental para voltarmos com confiança e buscarmos o resultado. E conseguimos fazer um grande segundo tempo. Fico muito feliz por poder ajudar, mas estão todos de parabéns. Foi uma vitória muito importante, que nos deixa numa posição muito boa para encaminharmos a classificação - disse.
O Lyon volta a campo no domingo (24/10), quando enfrenta o Nice pelo Campeonato Francês e precisa se recuperar, já que ocupa apenas a sexta colocação, com 16 pontos.

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