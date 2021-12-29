Lucas Paquetá é mais um brasileiro a testar positivo para covid-19

Após a confirmação que Vinicius Junior testou positivo para covid-19, outro brasileiro contraiu a doença. De acordo com o jornal 'L'Equipe', o meia Lucas Paquetá é mais um na lista dos casos de coronavírus. O atleta do Lyon passa férias com a família em Dubai, nos Emirados Árabes.

+ Jorge Jesus se despede do Benfica: 'Vim pensando que era a solução' Ainda de acordo com o jornal, o Lyon tenta o retorno do meio-campista para cumprir quarentena na França. O clube francês projeta utilizar o atleta no retorno do Campeonato Francês, no dia 9 de janeiro. Além de Paquetá, outros seis jogadores da equipe francesa também testaram positivo.

+ Liverpool peca nas finalizações, perde pênalti e é derrotado pelo desfalcado Leicester na Premier LeagueO Campeonato Francês, assim como o Inglês, tem sofrido com casos de covid-19. O time com maior incidência é o Angers, com 20, em seguida vem Bordeaux (12), Lorient (5) e Nantes (2). O Lyon atravessa má fase no torneio e é apenas o 13º colocado, com 24 pontos, 22 a menos que o líder PSG.