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futebol

Lucas Paquetá é mais um brasileiro a testar positivo para covid-19

Vinicius Junior, do Real Madrid, também teve confirmação da doença nesta quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2021 às 15:51

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 15:51

Após a confirmação que Vinicius Junior testou positivo para covid-19, outro brasileiro contraiu a doença. De acordo com o jornal 'L'Equipe', o meia Lucas Paquetá é mais um na lista dos casos de coronavírus. O atleta do Lyon passa férias com a família em Dubai, nos Emirados Árabes.
+ Jorge Jesus se despede do Benfica: 'Vim pensando que era a solução' Ainda de acordo com o jornal, o Lyon tenta o retorno do meio-campista para cumprir quarentena na França. O clube francês projeta utilizar o atleta no retorno do Campeonato Francês, no dia 9 de janeiro. Além de Paquetá, outros seis jogadores da equipe francesa também testaram positivo.
+ Liverpool peca nas finalizações, perde pênalti e é derrotado pelo desfalcado Leicester na Premier LeagueO Campeonato Francês, assim como o Inglês, tem sofrido com casos de covid-19. O time com maior incidência é o Angers, com 20, em seguida vem Bordeaux (12), Lorient (5) e Nantes (2). O Lyon atravessa má fase no torneio e é apenas o 13º colocado, com 24 pontos, 22 a menos que o líder PSG.
Crédito: Meio-campistaéumdossetecasosconfirmadosnoLyonnestaquarta-feira(Foto:DamienLG/Lyon

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