Lucas Paquetá celebra vitória e mais um gol marcado pelo Lyon: 'Manter o foco para buscar o título'

Crédito: FRED TANNEAU / AFP

Vivendo grande fase com a camisa do Lyon, o meio-campista Lucas Paquetá foi novamente decisivo em mais uma vitória dos Gones pelo Campeonato Francês. Nesta sexta-feira, o brasileiro abriu o placar no triunfo sobre o Brest por 3 a 2, que colocou seu time na liderança momentânea do torneio. Após o jogo, o camisa 12 falou sobre a disputa pelo título nacional.

+ Veja a tabela da Ligue 1- A briga continua muito boa. São praticamente quatro equipes na disputa pelo título, já que o Monaco também vem bem próximo. Se vencer o PSG, encosta de vez - disse Lucas Paquetá.

+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021

O jogador revelado no Flamengo também elogiou a postura de sua equipe na partida, que fez um primeiro tempo em alto nível, mas viu o adversário crescer de produção na etapa final.