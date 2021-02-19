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Lucas Paquetá celebra vitória e mais um gol marcado pelo Lyon: 'Manter o foco para buscar o título'

Brasileiro abriu o placar em lance que roubou a bola do goleiro adversário dentro da área e ajudou o Lyon a conquistar mais três pontos na briga pelo título do Campeonato Francês...
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Publicado em 

19 fev 2021 às 20:08

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 20:08

Crédito: FRED TANNEAU / AFP
Vivendo grande fase com a camisa do Lyon, o meio-campista Lucas Paquetá foi novamente decisivo em mais uma vitória dos Gones pelo Campeonato Francês. Nesta sexta-feira, o brasileiro abriu o placar no triunfo sobre o Brest por 3 a 2, que colocou seu time na liderança momentânea do torneio. Após o jogo, o camisa 12 falou sobre a disputa pelo título nacional.
+ Veja a tabela da Ligue 1- A briga continua muito boa. São praticamente quatro equipes na disputa pelo título, já que o Monaco também vem bem próximo. Se vencer o PSG, encosta de vez - disse Lucas Paquetá.
+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021
O jogador revelado no Flamengo também elogiou a postura de sua equipe na partida, que fez um primeiro tempo em alto nível, mas viu o adversário crescer de produção na etapa final.
- Hoje fizemos um grande primeiro tempo, mas nos desligamos um pouco no segundo, quando eles também voltaram com outra postura. Mas soubemos controlar no fim e conquistamos uma vitória muito importante. Vamos manter esse foco para buscar o título.

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