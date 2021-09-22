Lucas Paquetá celebra mais um gol em bom momento pelo Lyon: 'Feliz por essa fase artilheira'

Vivendo grande fase com a camisa do Lyon, o brasileiro Lucas Paquetá balançou as redes mais uma vez nesta quarta-feira, na vitória dos Gones por 3 a 1, sobre o Troyes, no Campeonato Francês. Após o jogo, o camisa 10 celebrou o resultado e afirmou que seu clube ainda pode brigar no alto da tabela.- Sofremos um gol no primeiro tempo, mas nos apresentávamos bem. Corrigimos alguns erros no intervalo, voltamos ainda melhor e conseguimos fazer os gols. Foi uma vitória merecida. A equipe vem subindo de produção a cada jogo e estamos confiantes de que buscaremos as primeiras colocações. O campeonato está só no começo - disse o jogador revelado no Flamengo.