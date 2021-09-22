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Lucas Paquetá celebra mais um gol em bom momento pelo Lyon: 'Feliz por essa fase artilheira'

Brasileiro de 24 anos balançou as redes quatro vezes pelos Gones no Campeonato Francês e é um dos artilheiro da competição nacional depois de sete partidas disputadas...
LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 19:15

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 19:15

Crédito: Damien LG / Lyon
Vivendo grande fase com a camisa do Lyon, o brasileiro Lucas Paquetá balançou as redes mais uma vez nesta quarta-feira, na vitória dos Gones por 3 a 1, sobre o Troyes, no Campeonato Francês. Após o jogo, o camisa 10 celebrou o resultado e afirmou que seu clube ainda pode brigar no alto da tabela.- Sofremos um gol no primeiro tempo, mas nos apresentávamos bem. Corrigimos alguns erros no intervalo, voltamos ainda melhor e conseguimos fazer os gols. Foi uma vitória merecida. A equipe vem subindo de produção a cada jogo e estamos confiantes de que buscaremos as primeiras colocações. O campeonato está só no começo - disse o jogador revelado no Flamengo.
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Com o gol marcado nesta quarta, Lucas Paquetá chegou aos quatro tentos no Campeonato Francês e é um dos artilheiros da competição. Apesar de comemorar a "fase artilheira", o jogador da Seleção Brasileira afirmou que o mais importante são as vitórias do Lyon.
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- Fico feliz por ter ajudado com mais um gol e por viver essa fase artilheira. Mas o importante, mesmo, é o time estar bem e vencendo - completou o meio-campista do Lyon.

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