Lucas Paquetá celebra gol e diz que Lyon segue firme na briga pelo título francês: 'Resultado fundamental'

Fundamental em mais um triunfo do Lyon no Campeonato Francês, o meia Lucas Paquetá marcou o gol da vitória por 1 a 0 de sua equipe sobre o Dijon, nesta quarta-feira, fora de casa. Após a partida, o brasileiro celebrou a atuação e disse que o clube segue firme na briga pelo título.

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Com o resultado, o Lyon chegou aos 49 pontos, se mantém na vice-liderança da Ligue 1 e continua dois pontos atrás do líder, o Lille. Para o meia revelado no Flamengo, a disputa pelo título segue em aberto e o campeonato só será definido na reta final.