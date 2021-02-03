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Lucas Paquetá celebra gol e diz que Lyon segue firme na briga pelo título francês: 'Resultado fundamental'

Um dos principais nomes do Lyon na temporada, brasileiro marcou o gol da vitória dos Gones nesta quarta-feira e disse que sua equipe continua na briga pelo título nacional...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 20:08

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 20:08

Fundamental em mais um triunfo do Lyon no Campeonato Francês, o meia Lucas Paquetá marcou o gol da vitória por 1 a 0 de sua equipe sobre o Dijon, nesta quarta-feira, fora de casa. Após a partida, o brasileiro celebrou a atuação e disse que o clube segue firme na briga pelo título.
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Com o resultado, o Lyon chegou aos 49 pontos, se mantém na vice-liderança da Ligue 1 e continua dois pontos atrás do líder, o Lille. Para o meia revelado no Flamengo, a disputa pelo título segue em aberto e o campeonato só será definido na reta final.
- Temos que continuar focados, não podemos desligar. Pelo equilíbrio, pode ser que essa briga boa no topo da tabela dure até o fim - concluiu Paquetá.

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