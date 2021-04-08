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Lucas Paquetá celebra gol e classificação na Copa da França: 'Fomos mais felizes e competentes'

Brasileiro foi o principal destaque do Lyon na classificação na Copa da França, com um gol e uma assistência, e disse que time mereceu a vaga na próxima fase do torneio eliminatório...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 18:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 18:26
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Principal nome na classificação do Lyon sobre o Red Star, nesta quinta-feira, na Copa da França, o brasileiro Lucas Paquetá comemorou o resultado. Após empate em 2 a 2, onde marcou o primeiro e deu a assistência para o segundo gol, o meio-campista marcou na disputa de pênaltis.
+ Veja a tabela da Ligue 1Para o ex-jogador de Flamengo e Milan, o Lyon fez boa partida, mas a equipe teve uma desatenção na etapa final, quando levou o empate. O brasileiro tratou a classificação como uma "questão de honra".
- Fazíamos um jogo bem controlado, com bom toque de bola, e chegamos aos gols. Mas houve uma desatenção no segundo tempo, o que não é normal, e sofremos dois gols também. Até por isso, era quase uma questão de honra vencermos nos pênaltis. Fomos mais felizes e competentes, e passamos de fase.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
Paquetá também aproveitou para homenagear o filho, que recentemente fez aniversário e completou um ano.
- Queria aproveitar e dedicar esse gol e essa classificação ao meu filho, que nesta semana completou um ano

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