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Lucas Paes vibra com início no Casa Pia e mira acesso a Liga NOS na próxima temporada

Zagueiro está no clube português desde o final do ano passado...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 14:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 14:42
Crédito: Divulgação
Cria das categorias de base do São Paulo, Lucas Paes vem consolidando uma carreira em Portugal. Com passagens por Louletano e Vitória de Setúbal, o goleiro defende o Casa Pia desde o fim do ano passado. Depois de alguns meses indo aos jogos como opção no banco, ele teve as primeiras oportunidades de mostrar seu trabalho e nas duas partidas que atuou, terminou sem ser vazado, fato valorizado pela imprensa local e pelo próprio jogador.
- Acho que o que determinou para eu não ter sofrido gols foi a preparação para os dois jogos e a concentração, pois fazia muito tempo que eu não jogava. Fiquei muito feliz de poder mostrar meu valor novamente depois de um período sem jogar e que foi muito difícil. Mas soube esperar e trabalhar para que quando chegasse a oportunidade eu aproveitasse da melhor maneira - conta Lucas.Atualmente, o Casa Pia disputa a LigaPro, que é a divisão de acesso em Portugal. Restando poucos jogos para o fim da competição, Lucas Paes analisou o desempenho do time e revelou o que espera para a próxima temporada no país:
- Acho que nessa temporada nossos objetivos foram bem cumpridos, agora pro ano que vem acho que o objetivo sem dúvida vai ser subir de divisão e jogar uma Primeira Liga de Portugal. Espero poder chegar ao mais alto nível que eu conseguir.
Vivendo em Portugal desde 2019, Lucas Paes também contou sobre a dificuldade que foi viver com a pandemia do Covid-19. No início, foram necessários dois meses sem sair de casa, mas aos poucos o governo português foi flexibilizando e ele pôde voltar a treinar e jogador dentro de um protocolo de segurança:
- Ano passado foi mais complicado, pois ficamos quase dois meses literalmente trancados dentro de casa, mas esse ano já foi um pouco diferente porque podíamos treinar e jogar, mas com todas as medidas de seguranças e testes antes dos jogos, mas não foi e não está sendo nada fácil pois ainda tem aquele medo.

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