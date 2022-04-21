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futebol

Lucas Newiton, atleta do Aruko Sports, encara perda familiar e puxa vitória no estadual

O meia foi essencial no triunfo por 3 a 2, contra o Foz do Iguaçu, na segunda divisão do Paranaense...
LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2022 às 16:38

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 16:38

Em partida válida pela segunda divisão do Paranaense, o Aruko Sports Brasil enfrentou o Foz do Iguaçu. Lucas Newiton, antes da bola rolar, recebeu uma péssima notícia, descobriu o falecimento do seu padrinho, familiar que o meio-campista considerava como um pai.O jogador encarou todo drama familiar e decidiu ir para a partida. Depois da atuação, Lucas foi eleito um dos melhores em campo, o meio-campista marcou um gol e realizou uma assistência. Lucas concedeu entrevista e falou sobre a relevância do seu padrinho em sua vida.
-Nós tínhamos uma sintonia muito grande, é impossível de explicar a importância que ele tem na minha vida. Junto do meu pai biológico, ele me ensinou sobre diversos assuntos, sobre a vida, carros, futebol, e etc. Sei que ele está em um bom lugar nesse momento e essa homenagem é toda para ele-, declarou o jogador.
O meio-campista foi o responsável por realizar o segundo gol da partida e, logo após, cobrou falta que acabou no terceiro gol da equipe. O atleta comentou sobre a sua atuação: -Fico muito feliz pela atuação de um modo geral, estou buscando esse gol, tive outras oportunidades, mas fico feliz que tenha saído hoje, pois aconteceu em um momento muito especial para mim e eu pude dedicar esse gol para uma pessoa que amo muito, concluiu Lucas.
O próximo jogo do Aruko Sports será neste sábado (23), às 18h00, contra o Esport Clube Laranja Mecânica.
Crédito: Lucasregistrousuahomenagemparaopadrinhonascaneleiras(Foto:AssessoriaArukoSportsBrasil

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