Lucas Moura relembra título da Copinha pelo São Paulo

O atacante Lucas Moura, que atualmente defende o Tottenham, da Inglaterra, foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2010, pelo São Paulo. Naquela época, o jogador ainda era conhecido como Marcelinho, em razão da semelhança com o ex-jogador Marcelinho Carioca. Ele recordou os momentos vividos na época em que se destacou no torneio.- Lembro muito bem dessa competição. Se não me engano, fiz cinco gols e nove assistências. No mata-mata, fiz gol em todos os jogos, só não fiz na final. Mas, eu lembro da campanha muito sólida, muito boa. Nas quartas de final contra o Cruzeiro foi um jogo encardido. Eles fizeram 1 a 0, empatamos, jogo tenso, equipe muito boa do Cruzeiro. Mais pro final do jogo consegui acertar um belo chute, viramos o jogo e ganhamos por 2 a 1 - disse Lucas Moura em entrevista à SPFC TV.

O jogador se lembra dos detalhes marcantes daquele início de ano, quando o objetivo era fazer bonito da Copinha para despontar no cenário nacional.

- Na semifinal pegamos o Juventude, jogo um pouco mais tranquilo, e a final contra o Santos, muito disputada. No começo do jogo tomamos o gol, foi um banho de água fria para nós. Pressionamos o jogo inteiro e não conseguíamos fazer o gol de empate. Torcida apreensiva, tensão. No finalzinho do jogo o Roni fez um gol antológico, empatamos o jogo e isso nos deu um fôlego enorme - recordou Lucas.- Por pouco não viramos o jogo. Se houvesse mais cinco minutos, provavelmente teríamos virado. Nos pênaltis, nosso goleiro Richard defendeu três cobranças, muito bom goleiro. Tive a felicidade de bater o terceiro pênalti, fazer o gol. Estávamos preparados para aquele momento, treinamos bastante e conseguimos o nosso objetivo. Foi marcante- disse.

Naquele time campeão tricolor, outros jogadores se destacaram, como Rodrigo Caio, Casemiro, Bruno Uvini e João Schmidt. Lucas Moura teve a chance de disputar duas edições da Copinha.

- Jogávamos juntos desde 2006. Então, estávamos muito entrosados, preparados. A Copinha é a competição mais esperada pela garotada da base, com mais visibilidade, mais falada, que tem a presença da torcida, da imprensa. É a competição que todo atleta da base fica com frio na barriga, esperando para poder participar- completou Lucas.