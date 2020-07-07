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Lucas Moura pode ser envolvido em troca e ir para o Napoli

Tottenham quer contratar Milik, atacante do time italiano, enquanto presidente do clube sonha em ter brasileiro no elenco desde a última janela de transferências...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 13:08

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 13:08

Crédito: Lucas não vive bom momento no Tottenham (Divulgação / Tottenham
O Tottenham cogita envolver Lucas Moura na negociação por Milik, atacante do Napoli, de acordo com o “Daily Mail”. O técnico José Mourinho quer o polonês para dar suporte a Harry Kane no setor ofensivo e como um possível substituto caso o inglês saia no futuro. Já o brasileiro é alvo de interesse do clube italiano desde a última janela de transferências.
Na ocasião, o jogador do Tottenham não foi transferido porque Pochettino, técnico dos Spurs até aquele momento, não deixou Lucas sair. No entanto, a situação é diferente e todas as partes estão otimistas em um acerto.
Milik possui contrato até 2021, enquanto o brasileiro tem vínculo com os ingleses até 2024, mas o polonês não tem interesse em renovar com o Napoli. A saída de Lucas pode ser boa para sua carreira, uma vez que o ex-São Paulo e PSG não vive bom momento e só deu uma assistência desde dezembro.

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