Lucas Moura pode ser envolvido em troca e ir para o Napoli

Crédito: Lucas não vive bom momento no Tottenham (Divulgação / Tottenham

O Tottenham cogita envolver Lucas Moura na negociação por Milik, atacante do Napoli, de acordo com o “Daily Mail”. O técnico José Mourinho quer o polonês para dar suporte a Harry Kane no setor ofensivo e como um possível substituto caso o inglês saia no futuro. Já o brasileiro é alvo de interesse do clube italiano desde a última janela de transferências.

Na ocasião, o jogador do Tottenham não foi transferido porque Pochettino, técnico dos Spurs até aquele momento, não deixou Lucas sair. No entanto, a situação é diferente e todas as partes estão otimistas em um acerto.