Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lucas Moura marca, Tottenham vence o Ludogorets fora de casa e se recupera na Liga Europa
Lucas Moura marca, Tottenham vence o Ludogorets fora de casa e se recupera na Liga Europa

Além do brasileiro, Kane e Lo Celso também marcam na vitória por 3 a 1 do clube londrino...
LanceNet

05 nov 2020 às 16:45

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 16:45

Crédito: Lucas comemora gol diante do Ludogorets (NIKOLAY DOYCHINOV / AFP
Após perder para o Royal Antwerp na última rodada, o Tottenham se recuperou na Liga Europa com vitória fora de casa. Nesta quinta-feira, o clube londrino confirmou o favoritismo e venceu o Ludogorets, da Bulgária, por 3 a 1. Kane, Lucas Moura e Lo Celso marcaram os gols da equipe inglesa, enquanto Keserü descontou para os búlgaros.CONEXÃO BRASIL-INGLATERRAMesmo fora de casa, o Tottenham dominou as ações do jogo e não teve dificuldades em transformar a superioridade em gols. E com a ajuda de uma dupla entrosada. Aos 12, Lucas Moura cobrou escanteio na cabeça Harry Kane, que subiu mais alto que a defesa búlgara e abriu o placar. Aos 31, foi a vez do atacante inglês retribuir a assistência para o brasileiro, que teve apenas o trabalho de completar para as redes e ampliar a vantagem.
SUSTO BÚLGAROSe no primeiro tempo o Ludogorets não finalizou a gol nenhuma vez sequer, bastou quatro minutos na etapa final para os donos da casa marcarem e voltarem para o jogo. Após chute bloqueado pela defesa do Tottenham, a bola sobrou na pequena área para Keserü e o experiente atacante romeno não desperdiçou a oportunidade.
SON ENTRA E RESOLVE Poupado por José Mourinho, Heung-Min Son entrou em campo no segundo tempo e precisou apenas de 30 segundos para causar impacto. Aos 16 minutos, o coreano saiu na cara do gol e deu assistência para Lo Celso marcar o terceiro do Tottenham e definir a partida para o clube londrino.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 13/04/2026
Imagem de destaque
Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão
Imagem de destaque
Rodrigo César lamenta empate e Rio Branco em novo tropeço na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados