Lucas Moura marca, Tottenham vence o Ludogorets fora de casa e se recupera na Liga Europa

Após perder para o Royal Antwerp na última rodada, o Tottenham se recuperou na Liga Europa com vitória fora de casa. Nesta quinta-feira, o clube londrino confirmou o favoritismo e venceu o Ludogorets, da Bulgária, por 3 a 1. Kane, Lucas Moura e Lo Celso marcaram os gols da equipe inglesa, enquanto Keserü descontou para os búlgaros.CONEXÃO BRASIL-INGLATERRAMesmo fora de casa, o Tottenham dominou as ações do jogo e não teve dificuldades em transformar a superioridade em gols. E com a ajuda de uma dupla entrosada. Aos 12, Lucas Moura cobrou escanteio na cabeça Harry Kane, que subiu mais alto que a defesa búlgara e abriu o placar. Aos 31, foi a vez do atacante inglês retribuir a assistência para o brasileiro, que teve apenas o trabalho de completar para as redes e ampliar a vantagem.
SUSTO BÚLGAROSe no primeiro tempo o Ludogorets não finalizou a gol nenhuma vez sequer, bastou quatro minutos na etapa final para os donos da casa marcarem e voltarem para o jogo. Após chute bloqueado pela defesa do Tottenham, a bola sobrou na pequena área para Keserü e o experiente atacante romeno não desperdiçou a oportunidade.
SON ENTRA E RESOLVE Poupado por José Mourinho, Heung-Min Son entrou em campo no segundo tempo e precisou apenas de 30 segundos para causar impacto. Aos 16 minutos, o coreano saiu na cara do gol e deu assistência para Lo Celso marcar o terceiro do Tottenham e definir a partida para o clube londrino.