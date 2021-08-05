Lucas Moura marca em empate entre Tottenham e Chelsea; veja os gols

No derby londrino da pré-temporada, Chelsea e Tottenham ficaram apenas no empate no Stamford Bridge. Os Blues saíram na frente do placar com dois gols marcados por Ziyech, mas os Spurs buscaram o empate com gols de Lucas Moura e Bergwijn.
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