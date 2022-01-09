  • Lucas Moura e Kane decidem, Tottenham vira contra Morecambe e se classifica na Copa da Inglaterra
futebol

Lucas Moura e Kane decidem, Tottenham vira contra Morecambe e se classifica na Copa da Inglaterra

Os Spurs saíram atrás do placar, mas dominaram o jogo todo e acharam a virada com gols de Winks, Lucas Moura e Harry Kane
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jan 2022 às 12:56

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 12:56

O Tottenham venceu o Morecambe de virada por 3 a 1 no Tottenham Hotspur Stadium pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. Os Spurs ficaram atrás do placar, mas conseguiram a virada no fim do jogo, com Winks, Lucas Moura e Kane, e se classificaram à próxima fase da competição.MORECAMBE NA FRENTE!Apesar da superioridade do Tottenham na partida, quem abriu o placar foi o Morecambe. Aos 33 minutos, McCalmont cobrou escanteio na área, o zagueiro O’Connor se antecipou da marcação e bateu de primeira para marcar o primeiro do jogo.
DOMÍNIO DOS SPURSO Tottenham seguiu dominando e controlando as ações da partida. Na frente do placar, o Morecambe se fechou e apostou nas jogadas de contra-ataques. Os Spurs seguiram com a posse de bola e rondando a área do adversário até achar um espaço para atacar. Aos 25 minutos da segunda etapa, Conte colocou os atacantes Harry Kane e Lucas Moura para buscarem a virada.
TUDO IGUAL!Após muita insistência, o Tottenham achou o gol de empate na bola parada. Aos 29 minutos, Winks acertou um chute forte na cobrança de falta pela esquerda e marcou um golaço para deixar tudo igual no placar.
KANE E LUCAS DECIDEM!Virada com dedo do treinador! Aos 40 minutos, Lucas Moura pressionou a saída de bola, roubou a bola, carregou até a área e tocou na saída do goleiro para botar o Tottenham na frente do placar. Logo em seguida, aos 43, Kane recebeu a bola dentro da área, bateu cruzado e definiu o resultado.
SEQUÊNCIAO Tottenham volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Chelsea pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa. O confronto de ida resultou em 2 a 0 para os Blues. Enquanto o Morecambe joga com o Wimbledon, no próximo sábado, pela terceira divisão do Campeonato Inglês.
Viu algum erro?
