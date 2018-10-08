Lucas Moura é convocado para a Seleção Brasileira no lugar de Everton

O atacante Lucas Moura foi convocado para a Seleção Brasileira Crédito: Tottenham/Divulgação

O atacante Everton, do Grêmio, foi cortado da Seleção Brasileira e, em seu lugar, Lucas Moura, do Tottenham, foi chamado. A CBF anunciou, nesta segunda-feira, a decisão e Lucas vai participar dos próximos amistosos da Seleção, contra a Arábia Saudita (12/10) e Argentina (16/10).

O Grêmio entrou em contato com o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar e confirmou a lesão muscular na região posterior da coxa direita de Everton. O jogador sentiu a lesão, no último sábado, contra o Bahia, o que impossibilita a participação do atacante nos próximos jogos.

O atacante do Grêmio Everton se machucou contra o Bahia Crédito: Reprodução/Sportv

A Seleção Brasileira está hospedada no CT do Tottenham, equipe de Lucas, mesmo local onde foi feita a preparação para a Copa do Mundo. O coordenador de Seleções, Edu Gaspar, confirmou a convocação de Lucas e agradeceu aos Spurs pela agilidade na liberação do atleta.