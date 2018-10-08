Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entra e sai

Lucas Moura é convocado para a Seleção Brasileira no lugar de Everton

Exames em Porto Alegre confirmaram lesão do jogador do Grêmio. Lucas Moura é chamado pela primeira vez por Tite
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 15:43

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 15:43

O atacante Lucas Moura foi convocado para a Seleção Brasileira Crédito: Tottenham/Divulgação
O atacante Everton, do Grêmio, foi cortado da Seleção Brasileira e, em seu lugar, Lucas Moura, do Tottenham, foi chamado. A CBF anunciou, nesta segunda-feira, a decisão e Lucas vai participar dos próximos amistosos da Seleção, contra a Arábia Saudita (12/10) e Argentina (16/10).
O Grêmio entrou em contato com o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar e confirmou a lesão muscular na região posterior da coxa direita de Everton. O jogador sentiu a lesão, no último sábado, contra o Bahia, o que impossibilita a participação do atacante nos próximos jogos.
O atacante do Grêmio Everton se machucou contra o Bahia Crédito: Reprodução/Sportv
A Seleção Brasileira está hospedada no CT do Tottenham, equipe de Lucas, mesmo local onde foi feita a preparação para a Copa do Mundo. O coordenador de Seleções, Edu Gaspar, confirmou a convocação de Lucas e agradeceu aos Spurs pela agilidade na liberação do atleta.
- O Lucas se apresentará até o horário do jantar. Trata-se de um atleta que monitoramos desde quando atuava pelo Paris Saint-Germain e queremos aproveitar esse ciclo de observações. Conversamos hoje pela manhã com dirigentes do clube que entenderam a importância da convocação para o atleta e para a Seleção e liberaram o Lucas para os próximos jogos - finalizou Edu Gaspar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados