Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lucas Moura defende Mourinho após eliminação: 'Foi culpa de todos. Acreditamos no nosso treinador'
futebol

Lucas Moura defende Mourinho após eliminação: 'Foi culpa de todos. Acreditamos no nosso treinador'

Equipe londrina deu adeus à Liga Europa após perder por 3 a 0 para o Dínamo Zagreb nas oitavas de final...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 13:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 13:13
Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
Após a eliminação dura para o Dínamo Zagreb nas oitavas de final da Liga Europa, Lucas Moura saiu em defesa de José Mourinho. Para o brasileiro, o comandante dos Spurs tem a total confiança do elenco.
VEJA A TABELA DO PREMIER LEAGUE
- Mourinho é um treinador com muita experiência e tentou nos motivar. Isso ficou evidente no jogo com o Aston Villa. Faltam nove jogos para terminar o campeonato, ainda temos a final da Taça da Liga, e queremos terminar a época da melhor forma. Estamos juntos, todos no mesmo barco. Perdemos e ganhamos juntos. O que aconteceu na Croácia foi culpa nossa, de todos. Acreditamos no nosso treinador porque conhecemos o passado dele. Só queremos ter sucesso no Tottenham - disse ao "Evening Standard".O Tottenham volta a campo no próximo domingo (4), às 10h05 (horário de Brasília). O adversário será o Newcastle, pelo Campeonato Inglês.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados