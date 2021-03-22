Lucas Moura defende Mourinho após eliminação: 'Foi culpa de todos. Acreditamos no nosso treinador'

Após a eliminação dura para o Dínamo Zagreb nas oitavas de final da Liga Europa, Lucas Moura saiu em defesa de José Mourinho. Para o brasileiro, o comandante dos Spurs tem a total confiança do elenco.

- Mourinho é um treinador com muita experiência e tentou nos motivar. Isso ficou evidente no jogo com o Aston Villa. Faltam nove jogos para terminar o campeonato, ainda temos a final da Taça da Liga, e queremos terminar a época da melhor forma. Estamos juntos, todos no mesmo barco. Perdemos e ganhamos juntos. O que aconteceu na Croácia foi culpa nossa, de todos. Acreditamos no nosso treinador porque conhecemos o passado dele. Só queremos ter sucesso no Tottenham - disse ao "Evening Standard".O Tottenham volta a campo no próximo domingo (4), às 10h05 (horário de Brasília). O adversário será o Newcastle, pelo Campeonato Inglês.