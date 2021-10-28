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Lucas Moura de volta ao São Paulo em 2022? Empresário do atleta dá detalhes sobre possível retorno

Segundo o empresário Junior Pedroso, o retorno pode demorar um pouco, pois Lucas vive bom momento em seu atual time, o Tottenham, da Inglaterra, onde tem contrato até 2024...
LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 15:06

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 15:06

Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS / POOL / AFP
O atacante Lucas Moura deixou o São Paulo em 2012 com status de promessa. Após conquistar a Sul-Americana, o jogador foi transferido para o PSG, da França e, depois, foi para o Tottenham, da Inglaterra, onde está até hoje. Com o Tricolor buscando reforços, o torcedor sonha com o retorno Lucas, porém isso pode demorar um pouco, segundo o empresário do atleta.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, o empresário Junior Pedroso afirmou que, embora o atacante deva, um dia, retornar ao São Paulo, a volta deve demorar algum tempo, pois Lucas vive bom momento no Totteham, onde deve ficar por mais tempo.
- A possibilidade da volta do Lucas agora é muito, muito, muito pequena. Ele é titular absoluto do Tottenham - explicou Pedroso.
Lucas Moura tem 12 partidas disputadas na temporada, sendo nove delas como titular. Além disso, o contrato do jogador com a equipe inglesa vai até julho de 2024, tendo um salário muito alto para o padrão brasileiro.Segundo Jorge Nicola, porém, o retorno do atleta, quando ocorrer, deve ter como destino o São Paulo, pois Lucas segue acompanhando o time de longe, assistindo aos jogos e mantendo contato com funcionários e torcedores.

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