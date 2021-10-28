Lucas Moura de volta ao São Paulo em 2022? Empresário do atleta dá detalhes sobre possível retorno

Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS / POOL / AFP

O atacante Lucas Moura deixou o São Paulo em 2012 com status de promessa. Após conquistar a Sul-Americana, o jogador foi transferido para o PSG, da França e, depois, foi para o Tottenham, da Inglaterra, onde está até hoje. Com o Tricolor buscando reforços, o torcedor sonha com o retorno Lucas, porém isso pode demorar um pouco, segundo o empresário do atleta.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, o empresário Junior Pedroso afirmou que, embora o atacante deva, um dia, retornar ao São Paulo, a volta deve demorar algum tempo, pois Lucas vive bom momento no Totteham, onde deve ficar por mais tempo.

- A possibilidade da volta do Lucas agora é muito, muito, muito pequena. Ele é titular absoluto do Tottenham - explicou Pedroso.