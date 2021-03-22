Lucas Moura celebra marca de 150 jogos com a camisa do Tottenham: 'Grande honra'

Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS / POOL / AFP

Há três anos no Tottenham, o brasileiro Lucas Moura completou 150 jogos com a camisa dos Spurs na vitória sobre o Aston Villa, no último domingo, pelo Campeonato Inglês. Revelado pelo São Paulo, o camisa 29 deixou o PSG em 2018 para acertar com o time londrino.

+ Veja a tabela da Premier League

Após a partida, onde foi eleito o melhor em campo, Lucas falou sobre o sentimento de chegar a este grande número de jogos pelo Tottenham. Para o atleta, jogar nos Spurs é "uma honra".

- É uma grande honra completar 150 jogos em um clube fantástico como o Tottenham, que me recebeu muito bem desde o meu primeiro dia aqui na Inglaterra. Que possamos caminhar juntos por novos objetivos e conquistas - disse Lucas Moura.

+ Giro pela Europa: Veja os brasileiros que se destacaram ou que mandaram mal no final de semana

Em campo, o brasileiro se movimentou bem e deu a assistência para o gol do compatriota Carlos Vinícius, que abriu o caminho da vitória na cidade de Birmingham.

- Tivemos uma semana difícil por conta da Liga Europa, mas tivemos uma ótima reação. Estou muito feliz pela nossa equipe, pela nossa performance e, claro, com os três pontos. Devíamos uma resposta e foi justamente o que fizemos em campo - afirmou o jogador.