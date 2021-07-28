Lucas Morais sonha com o acesso para a elite do finlandês: 'Humildade para colhermos boas coisas'

Crédito: Divulgação/ IF Gnistan

Após passagens pelas categorias de base do Botafogo e Flamengo, o meia-atacante Lucas Morais se firmou no futebol finlandês. Um dos destaques do IF Gnistan, da segunda divisão do campeonato local, o jogador brasileiro mostrou que sonha com a conquista do acesso à elite nacional e exaltou a comissão técnica do clube europeu para conseguir o feito.

> Cabem no seu time? Veja os 20 jogadores brasileiros mais valiosos sem clube- É um momento único, mas sabemos que merecíamos isso. Trabalhamos muito durante a pré-temporada. A comissão técnica é muito boa, os diretores nos apoiam e os jogadores se uniram de uma forma que eu ainda não vi por aqui. Acho que isso está sendo o diferencial - falou Lucas Morais.

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O IF Gnistan, de Lucas Morais, soma 21 pontos em 11 jogos disputados e está na primeira colocação da tabela de classificação. O vice-líder RoPS, por outro lado, tem 20 pontos e dois jogos a mais até o momento, sendo 13 no total. Além disso, a equipe do meia brasileiro tem o melhor ataque e a segunda melhor defesa de todo o campeonato.