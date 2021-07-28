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futebol

Lucas Morais sonha com o acesso para a elite do finlandês: 'Humildade para colhermos boas coisas'

O IF Gnistan, equipe do meia-atacante brasileiro, é o líder da segunda divisão do Campeonato Finlandês...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 19:29

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 19:29
Crédito: Divulgação/ IF Gnistan
Após passagens pelas categorias de base do Botafogo e Flamengo, o meia-atacante Lucas Morais se firmou no futebol finlandês. Um dos destaques do IF Gnistan, da segunda divisão do campeonato local, o jogador brasileiro mostrou que sonha com a conquista do acesso à elite nacional e exaltou a comissão técnica do clube europeu para conseguir o feito.
> Cabem no seu time? Veja os 20 jogadores brasileiros mais valiosos sem clube- É um momento único, mas sabemos que merecíamos isso. Trabalhamos muito durante a pré-temporada. A comissão técnica é muito boa, os diretores nos apoiam e os jogadores se uniram de uma forma que eu ainda não vi por aqui. Acho que isso está sendo o diferencial - falou Lucas Morais.
> Veja a tabela da Libertadores
O IF Gnistan, de Lucas Morais, soma 21 pontos em 11 jogos disputados e está na primeira colocação da tabela de classificação. O vice-líder RoPS, por outro lado, tem 20 pontos e dois jogos a mais até o momento, sendo 13 no total. Além disso, a equipe do meia brasileiro tem o melhor ataque e a segunda melhor defesa de todo o campeonato.
- Essa liderança, com dois jogos a menos, está sendo muito bom, mas estamos mantendo a humildade para colhermos boas coisas. Só foi o primeiro turno e fomos campeões, mas isso vale nada, é um prêmio simbólico. Claro que ficamos felizes, mas a meta maior é conseguir o acesso - disse.

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