Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lucas Mendes vê ‘três finais’ no Qatar mirando vaga histórica na Champions da Ásia
futebol

Lucas Mendes vê ‘três finais’ no Qatar mirando vaga histórica na Champions da Ásia

Em sua terceira temporada vestindo a camisa do Al-Wakrah, o zagueiro brasileiro quer ajudar o clube a conquistar uma vaga continental depois de 20 anos fora do torneio...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 20:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 20:11
Em sua terceira temporada vestindo a camisa do Al-Wakrah, o zagueiro Lucas Mendes, que atua no Qatar desde 2014, está muito próximo de fazer história pelo seu clube. Na terceira colocação da Liga do país e cinco pontos à frente do quarto colocado, o zagueiro brasileiro pode ajudar o Al-Wakrah a classificar-se para a AFC Champions League, a Champions da Ásia, depois de 20 anos.Lucas vê três finais pela frente, começando pelo jogo da próxima quinta-feira, contra o Umm-Salal, às 10h50 horário de Brasília.
- Acho que a situação na tabela é muito boa, conseguimos uma vitória importante que nos deixou a 5 pontos do quarto colocado, mas não tem nada definido. Faltam três jogos. Acredito que o próximo é o mais importante. Acho que uma vitória praticamente nos garante na AFC Champions, que é nosso objetivo na temporada - disse Lucas, antes de completar:
- É uma chance muito clara que temos, só depende da gente. Temos três jogos, três finais, mas nada definido. É algo muito importante para o clube disputar uma Champions League depois de quase 20 anos, então acredito que todos estão felizes com o desempenhando e esperando coroar a temporada com essa vaga.
A última participação do Al-Wakrah na principal competição do continente asiático foi em 2002. Desde então, a equipe deixou de figurar entre as principais do país e vinha lutando constantemente contra o rebaixamento na liga nacional. Lucas vê a continuidade no trabalho realizado nas últimas temporadas como peça-chave para o desempenho.
- O mais importante é não mudou muita coisa nos últimos anos, o clube manteve o treinador, reforçou com poucos jogadores que se chegaram e somaram muito. Mas mantiveram os principais jogadores, que já se conhecem, e quem chegou nos ajudou. O mais importante foi a continuidade, o conceito do time, tempo para o treinador trabalhar, e esse ano estamos desempenhando.
Crédito: LucasMendesquerajudarseuclubeaconquistarfeitoapós20anos(Foto:Divulgação/Al-Wakrah

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Meningite: conheça os principais sinais da doença em crianças
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Guns N' Roses posta vídeo em Cariacica e agradece pela parceria do público capixaba
Homem é preso após agredir mulher e matar cachorro pisoteado em Cariacica
Homem é preso após agredir ex-mulher e matar cachorro pisoteado em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados