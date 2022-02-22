Lucas Mendes vê ‘três finais’ no Qatar mirando vaga histórica na Champions da Ásia

Em sua terceira temporada vestindo a camisa do Al-Wakrah, o zagueiro Lucas Mendes, que atua no Qatar desde 2014, está muito próximo de fazer história pelo seu clube. Na terceira colocação da Liga do país e cinco pontos à frente do quarto colocado, o zagueiro brasileiro pode ajudar o Al-Wakrah a classificar-se para a AFC Champions League, a Champions da Ásia, depois de 20 anos.Lucas vê três finais pela frente, começando pelo jogo da próxima quinta-feira, contra o Umm-Salal, às 10h50 horário de Brasília.

- Acho que a situação na tabela é muito boa, conseguimos uma vitória importante que nos deixou a 5 pontos do quarto colocado, mas não tem nada definido. Faltam três jogos. Acredito que o próximo é o mais importante. Acho que uma vitória praticamente nos garante na AFC Champions, que é nosso objetivo na temporada - disse Lucas, antes de completar:

- É uma chance muito clara que temos, só depende da gente. Temos três jogos, três finais, mas nada definido. É algo muito importante para o clube disputar uma Champions League depois de quase 20 anos, então acredito que todos estão felizes com o desempenhando e esperando coroar a temporada com essa vaga.

A última participação do Al-Wakrah na principal competição do continente asiático foi em 2002. Desde então, a equipe deixou de figurar entre as principais do país e vinha lutando constantemente contra o rebaixamento na liga nacional. Lucas vê a continuidade no trabalho realizado nas últimas temporadas como peça-chave para o desempenho.

- O mais importante é não mudou muita coisa nos últimos anos, o clube manteve o treinador, reforçou com poucos jogadores que se chegaram e somaram muito. Mas mantiveram os principais jogadores, que já se conhecem, e quem chegou nos ajudou. O mais importante foi a continuidade, o conceito do time, tempo para o treinador trabalhar, e esse ano estamos desempenhando.