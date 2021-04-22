Lucas Mendes se livra do rebaixamento na reta final da temporada e exalta objetivo cumprido

Crédito: Divulgação / Al Wakrah

Após o encerramento do campeonato nacional do Qatar, o zagueiro Lucas Mendes, do Al-Wakrah, comemorou o desempenho pessoal e o cumprimento do objetivo principal da equipe na temporada: evitar a luta contra o rebaixamento.O defensor, que iniciou a carreira no Coritiba, tem passagem pelo Olympique de Marselha e que já está no futebol qatari desde a temporada 2014/15, explicou as dificuldades encontradas pela equipe no ano.

- Num geral foi uma temporada boa, tivemos uns desfalques importantes durante um período difícil pra equipe. Lesões, COVID… Teve uma sequência de jogos que tivemos maus resultados, que poderia ter sido melhor. Mas saímos com o deve cumprido, quase o mesmo número de pontos da temporada passada. Sabíamos que poderíamos ser melhores, mas agora é descansar e voltar pra próxima temporada mais forte - disse Lucas, que apontou o momento mais difícil para a equipe.- O que poderia ter sido melhor foi essa sequência muito longa sem vitórias, acho que foram cinco derrotas e três empates. Isso nos jogou lá embaixo, então nesse ponto poderíamos ter sido melhores. Com certeza ia nos ajudar muito a subir na tabela.