Lucas Mendes completa sete anos no Qatar e garante: ‘Farão uma das melhores Copas’

Crédito: Divulgação/Al-Wakrah

Na última semana, o brasileiro Lucas Mendes completou sete anos jogando no Qatar. Em agosto de 2014, ele foi apresentado pelo Al-Jaish. Desde então, o zagueiro, que hoje está no Al-Wakrah, também passou por Al-Duhail e Al-Gharafa. Com um currículo invejável no país, ele comemora a marca e os feitos.- Profissionalmente falando, esses sete anos que completei, consegui conquistar todos os campeonatos possíveis, as copas, isso profissionalmente é muito gratificante. Ganhei um ano o melhor defensor da liga, também muito importante pra mim, mostra que o trabalho foi bem feito e segui jogando em alto nível - disse Lucas, que projetou um ano diferente no país que sediará a próxima Copa do Mundo:

- A expectativa é a melhor possível para o ano, todos estão muito ansiosos para chegar o ano da Copa do Mundo. A estrutura toda quase pronta, como falei poucos detalhes faltando em alguns detalhes, cidade pronta, hotéis prontos… Será uma Copa do Mundo muito bem organizada, tem tudo para ser uma das melhores que já vimos.

Sobre o Mundial que será disputado no Qatar em 2022, Lucas garantiu que o país já está com toda a estrutura preparada para receber os melhores jogadores do mundo. Ele, inclusive, vê o país em enorme evolução desde que foi escolhido como sede pela FIFA.