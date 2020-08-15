Lucas Mendes celebra sequência invicta após a pausa no Qatar

Crédito: Divulgação/Al-Wakrah

O zagueiro brasileiro Lucas Mendes, que atua no Al-Wakrah, do Qatar, vive uma das melhores fases desde que chegou no clube, no início deste ano. O jogador, titular absoluto na defesa da equipe, comemora, inclusive, uma marca importante: desde que o futebol retornou no país, o Al-Wakrah está invicto.

A equipe de Lucas Mendes disputou quatro jogos, conquistando duas vitórias e dois empates, subindo posições na tabela do campeonato do Qatar, país sede da próxima Copa do Mundo.

- Apesar de tudo que aconteceu, a parada na pandemia, a equipe voltou forte. Tivemos um mês de preparação para a reta final do campeonato, conseguimos encaixar bem o time. O treinador nos passa muitas coisas sobre o adversário, o que tem nos facilitado muito a forma de jogar. Assim conseguimos esses quatro jogos sem derrota e subimos um pouco na tabela.

Na sexta colocação da tabela, o Al-Wakrah entra em campo na próxima sexta-feira. Se mantiver a invencibilidade e derrotar o Al-Rayyan, a equipe de Lucas Mendes pode subir mais uma posição para encerrar a competição.