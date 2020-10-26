Lucas Marcolini projeta evolução do Kisvárda, da Hungria, na temporada

Crédito: Divulgação / Kisvárda

Um dos principais nome do Kisvárda, da Hungria, há alguns anos, o meia brasileiro Lucas Marcolini pediu intensidade máxima da equipe nas próximas partidas da temporada. Segundo o atleta, o grupo tem tudo para crescer de produção nesta sequência da época.

- Nosso elenco vem trabalhando muito para crescer de produção dentro de campo na temporada. O grupo sabe do seu potencial e do quanto pode evoluir. Agora é manter um ritmo forte para conquistarmos nossos objetivos durante o ano. Estamos no caminho certo para que isso aconteça - disse.

De acordo com o atleta, que passou pelas divisões de base do Athletico-PR, seu momento no clube tem sido muito especial.