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futebol

Lucas Marcolini projeta evolução do Kisvárda, da Hungria, na temporada

Volante espera mais uma grande temporada no clube do Velho Continente
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LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 14:20

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 14:20

Crédito: Divulgação / Kisvárda
Um dos principais nome do Kisvárda, da Hungria, há alguns anos, o meia brasileiro Lucas Marcolini pediu intensidade máxima da equipe nas próximas partidas da temporada. Segundo o atleta, o grupo tem tudo para crescer de produção nesta sequência da época.
- Nosso elenco vem trabalhando muito para crescer de produção dentro de campo na temporada. O grupo sabe do seu potencial e do quanto pode evoluir. Agora é manter um ritmo forte para conquistarmos nossos objetivos durante o ano. Estamos no caminho certo para que isso aconteça - disse.
De acordo com o atleta, que passou pelas divisões de base do Athletico-PR, seu momento no clube tem sido muito especial.
- Estou passando por um momento muito especial e espero continuar evoluindo nesta sequência da temporada. Vou trabalhar muito para que essa temporada seja a melhor da minha carreira em números e boas atuações.

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