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futebol

Lucas Marcolini foca em liderança do Kisvárda no Campeonato Húngaro

Volante espera mais uma grande temporada no clube do Velho Continente...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 16:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 16:49
Crédito: Divulgação / Kisvárda
Um dos principais destaques do Kisvárda, da Hungria, o meio-campista brasileiro Lucas Marcolini comemorou a goleada da equipe sobre o Ujpest, neste domingo, por 4 a 2, pela primeira divisão do país. Segundo o jogador, o grupo vem buscando melhorar seu rendimento a cada jogo na atual temporada.
- Foi importante a equipe ter vencido e jogando bem. Todos estão de parabéns por mais esse resultado positivo. Agora é manter um ritmo forte para continuarmos vencendo na competição para ganharmos confiança ao decorrer da disputa - disse.
De acordo com o atleta, que passou pelas divisões de base do Athletico-PR, a meta do clube é alcançar a liderança da disputa.
- Vamos passo a passo, com os pés no chão, mas queremos nos manter firmes entre os primeiros colocados até o fim da temporada.

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