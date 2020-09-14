Lucas Marcolini foca em liderança do Kisvárda no Campeonato Húngaro

Crédito: Divulgação / Kisvárda

Um dos principais destaques do Kisvárda, da Hungria, o meio-campista brasileiro Lucas Marcolini comemorou a goleada da equipe sobre o Ujpest, neste domingo, por 4 a 2, pela primeira divisão do país. Segundo o jogador, o grupo vem buscando melhorar seu rendimento a cada jogo na atual temporada.

- Foi importante a equipe ter vencido e jogando bem. Todos estão de parabéns por mais esse resultado positivo. Agora é manter um ritmo forte para continuarmos vencendo na competição para ganharmos confiança ao decorrer da disputa - disse.

De acordo com o atleta, que passou pelas divisões de base do Athletico-PR, a meta do clube é alcançar a liderança da disputa.