Lucas Marcolini fala sobre desejo de melhorar números na Hungria

Crédito: Lucas Marcolini é um dos principais jogadores do Kisvárda (Divulgação / Kisvárda

Um dos principais nomes do Kisvárda, da Hungria, o meia brasileiro Lucas Marcolini, que tem mais de trezentas partidas no futebol local, destacou o desejo de melhorar ainda mais seus números no país. Segundo o jogador, sua meta é continuar crescendo para conquistar seus objetivos no clube

- O futebol da Hungria sempre foi muito competitivo. Só quem conhece sabe da sua intensidade. Passar de trezentos jogos por aqui não foi fácil. Sempre me dediquei ao máximo para construir essa história no país. Espero continuar melhorando meus números no Kisvárda e no futebol local - disse.

De acordo com o atleta, o elenco tem tudo para fazer uma grande época esse ano.