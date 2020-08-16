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futebol

Lucas Marcolini fala sobre desejo de melhorar números na Hungria

Com mais de 300 partidas no país, volante espera mais uma grande temporada
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LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 14:16

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 14:16

Crédito: Lucas Marcolini é um dos principais jogadores do Kisvárda (Divulgação / Kisvárda
Um dos principais nomes do Kisvárda, da Hungria, o meia brasileiro Lucas Marcolini, que tem mais de trezentas partidas no futebol local, destacou o desejo de melhorar ainda mais seus números no país. Segundo o jogador, sua meta é continuar crescendo para conquistar seus objetivos no clube
- O futebol da Hungria sempre foi muito competitivo. Só quem conhece sabe da sua intensidade. Passar de trezentos jogos por aqui não foi fácil. Sempre me dediquei ao máximo para construir essa história no país. Espero continuar melhorando meus números no Kisvárda e no futebol local - disse.
De acordo com o atleta, o elenco tem tudo para fazer uma grande época esse ano.
- Nosso elenco é muito forte e tem tudo para fazer um grande ano. Temos que ter intensidade para brigarmos pelo título da Liga e para que a temporada seja de grandes conquistas para o clube.

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