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futebol

Lucas Marcolini espera Kisvárda evoluindo visando título na Hungria

Volante espera mais uma grande temporada no clube
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Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 12:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 12:38
Crédito: (Divulgação / Kisvárda
Um dos principais nomes do Kisvárda, da Hungria, o meia brasileiro Lucas Marcolini quer a evolução do grupo nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, que está há mais de dez anos no país, a meta de todos no elenco é ver a equipe melhorando seu rendimento em campo para crescer na época.- O grupo tem trabalhado muito para crescer de produção e para melhorar seu rendimento em campo nas próximas semanas. Vejo o elenco muito motivado e preparado para essa época. Agora é manter um ritmo forte para conquistarmos nossos objetivos com a camisa do clube. Estamos muito confiantes - disse.
De acordo com o atleta, o elenco quer o título da Liga esse ano.
- Sem dúvida, temos que acreditar na conquista do título até o fim. Vamos nos dedicar ao máximo para que esse sonho se torne realidade.

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