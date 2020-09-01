Lucas Marcolini espera Kisvárda evoluindo visando título na Hungria

Um dos principais nomes do Kisvárda, da Hungria, o meia brasileiro Lucas Marcolini quer a evolução do grupo nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, que está há mais de dez anos no país, a meta de todos no elenco é ver a equipe melhorando seu rendimento em campo para crescer na época.- O grupo tem trabalhado muito para crescer de produção e para melhorar seu rendimento em campo nas próximas semanas. Vejo o elenco muito motivado e preparado para essa época. Agora é manter um ritmo forte para conquistarmos nossos objetivos com a camisa do clube. Estamos muito confiantes - disse.