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futebol

Lucas Marcolini elogia preparação do Kisvárda visando início de temporada

Volante espera mais uma grande temporada no clube...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 20:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2020 às 20:17
Crédito: Divulgação / Kisvárda
Um dos principais destaques do Kisvárda, da Hungria, o meia brasileiro Lucas Marcolini falou sobre os trabalhos intensos que o grupo vem realizando nas últimas semanas visando o início da temporada no país. Segundo o jogador, a meta de todos é crescer de produção para chegar com tudo nas competições.
- Estamos fazendo um trabalho muito intenso nas últimas semanas. Temos nos dedicado ao máximo para melhorarmos nosso rendimento em campo. Agora é manter um ritmo forte para crescermos de produção com a camisa do clube e para chegarmos bem às competições. Essa é a meta de todos aqui - disse.
De acordo com o atleta, que passou pelas divisões de base do Athletico-PR, o grupo tem tudo para fazer uma grande temporada este ano.
- Vamos nos dedicar ao máximo para que essa temporada seja muito especial para o nosso torcedor, que merece muito. O grupo tem se empenhado e se preparado para que o ano seja de títulos para o clube.

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