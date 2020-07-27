Lucas Marcolini elogia preparação do Kisvárda visando início de temporada

Crédito: Divulgação / Kisvárda

Um dos principais destaques do Kisvárda, da Hungria, o meia brasileiro Lucas Marcolini falou sobre os trabalhos intensos que o grupo vem realizando nas últimas semanas visando o início da temporada no país. Segundo o jogador, a meta de todos é crescer de produção para chegar com tudo nas competições.

- Estamos fazendo um trabalho muito intenso nas últimas semanas. Temos nos dedicado ao máximo para melhorarmos nosso rendimento em campo. Agora é manter um ritmo forte para crescermos de produção com a camisa do clube e para chegarmos bem às competições. Essa é a meta de todos aqui - disse.

De acordo com o atleta, que passou pelas divisões de base do Athletico-PR, o grupo tem tudo para fazer uma grande temporada este ano.