Lucas marca, mas Tottenham é derrotado pelo West Ham e se distancia do G4 da Premier League

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O Tottenham foi derrotado mais uma vez na Premier League. Jogando fora de casa, os Spurs perderam por 2 a 1 para o West Ham. Antonio e Lingard marcaram os gols dos Hammers. Lucas Moura descontou.

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Antonio abriu o placar com apenas quatro minutos de jogo. O atacante aproveitou cruzamento para desviar, mas Lloris acabou fazendo um milagre. No rebote, empurrou para o fundo da rede.No segundo tempo, o Tottenham também levou um gol no início. Com dois minutos de bola rolando, Lingard fez boa jogada com Fornals e chutou cruzado para aumentar a vantagem do West Ham.

Aos 18 minutos, Lucas descontou. Bale cobrou escanteio e o brasileiro subiu no primeiro pau para cabecear e diminuir. O gol, porém, não foi suficiente e a partida acabou com o placar de 2 a 1.