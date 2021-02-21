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futebol

Lucas marca, mas Tottenham é derrotado pelo West Ham e se distancia do G4 da Premier League

Fora de casa, equipe comandada por José Mourinho não conseguiu fazer uma boa partida e ficou a nove pontos do adversário...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 11:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2021 às 11:02
Crédito: KIRSTY WIGGLESWORTH / POOL / AFP
O Tottenham foi derrotado mais uma vez na Premier League. Jogando fora de casa, os Spurs perderam por 2 a 1 para o West Ham. Antonio e Lingard marcaram os gols dos Hammers. Lucas Moura descontou.
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Antonio abriu o placar com apenas quatro minutos de jogo. O atacante aproveitou cruzamento para desviar, mas Lloris acabou fazendo um milagre. No rebote, empurrou para o fundo da rede.No segundo tempo, o Tottenham também levou um gol no início. Com dois minutos de bola rolando, Lingard fez boa jogada com Fornals e chutou cruzado para aumentar a vantagem do West Ham.
Aos 18 minutos, Lucas descontou. Bale cobrou escanteio e o brasileiro subiu no primeiro pau para cabecear e diminuir. O gol, porém, não foi suficiente e a partida acabou com o placar de 2 a 1.
Com o resultado, o West Ham se manteve na quarta colocação do Campeonato Inglês, com 45 pontos. O Tottenham, por outro lado, vive um péssimo momento e ocupa apenas a 9ª posição, com 36 pontos.

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