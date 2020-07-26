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futebol

Lucas Lovat marca e dá vitória ao Slovan Bratislava em jogo festivo

Lateral-esquerdo colocou ‘água no chopp’ na comemoração do rival MFK Skalica
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LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2020 às 16:55

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 16:55

Crédito: Divulgação
A comemoração pelos 100 anos do MFK Skalica, clube tradicional da Eslováquia, teve um toque brasileiro. E não foi positivo para o aniversariante. Lucas Lovat, do Slovan Bratislava, tratou de "colocar água no chopp" e estragou a festa do adversário. O ex-jogador do Avaí deixou a sua marca aos nove minutos da etapa inicial na vitória por 1 a 0.
O duelo diante do MFK serviu como preparação para as Eliminatórias da Liga dos Campeões da Europa. Além da partida contra o Skalica, o Slovan Bratislava ainda vai encarar o MOL Vidi, Slovacko e Puskas FC Academy. O lateral Lucas Lovat falou da importância de corrigir os erros durante esses compromissos.
- Essas partidas amistosas são extremamente importantes para nós. Apesar dos títulos conquistados nesta temporada, sempre temos algo a melhorar e erros para corrigir. O nosso objetivo principal é disputar a próxima Liga dos Campeões. Temos uma equipe muito boa e temos condição de passar das Eliminatórias, mas para isso é preciso muito trabalho e dedicação - afirmou.
Em dois anos atuando na Eslováquia, Lovat conquistou o campeonato nacional e duas copas. Com apenas 23 anos, o lateral é um dos jogadores brasileiros com mais assistências na Europa. Nove passes e três gols em 26 partidas.

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