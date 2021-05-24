Lucas Lovat entra para a história do futebol eslovaco com cinco títulos em três anos

Crédito: Divulgação

Lucas Lovat não cansa de fazer história no futebol eslovaco. Em uma semana, o jovem de 23 anos conquistou o bicampeonato da liga eslovaca e o tricampeonato da Copa do país. Com esse título, o lateral-esquerdo aparece como o único brasileiro a conquistar por três vezes consecutivas a competição: uma com o Spartak Trnava e duas com o Slovan Bratislava.

Com as conquistas com a camisa do Slovan Bratislava, Lovat chegou a incrível marca de cinco títulos nos últimos três anos na Eslováquia. Titular na última partida do time no campeonato local, vitória por 2 a 1 sobre o AS Trecin, Lovat evidenciou a felicidade pelo seu momento.

- Fico muito contente por tantas conquistas em pouco tempo. Sou muito grato aos meus companheiros, que me possibilitaram isso também - afirmou o brasileiro, que fez um balanço da temporada: