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futebol

Lucas Lovat entra para a história do futebol eslovaco com cinco títulos em três anos

Lateral-esquerdo é o único brasileiro a ter conquistado o tricampeonato consecutivo da Copa da Eslováquia
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Publicado em 24 de Maio de 2021 às 17:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 17:31
Crédito: Divulgação
Lucas Lovat não cansa de fazer história no futebol eslovaco. Em uma semana, o jovem de 23 anos conquistou o bicampeonato da liga eslovaca e o tricampeonato da Copa do país. Com esse título, o lateral-esquerdo aparece como o único brasileiro a conquistar por três vezes consecutivas a competição: uma com o Spartak Trnava e duas com o Slovan Bratislava.
Com as conquistas com a camisa do Slovan Bratislava, Lovat chegou a incrível marca de cinco títulos nos últimos três anos na Eslováquia. Titular na última partida do time no campeonato local, vitória por 2 a 1 sobre o AS Trecin, Lovat evidenciou a felicidade pelo seu momento.
- Fico muito contente por tantas conquistas em pouco tempo. Sou muito grato aos meus companheiros, que me possibilitaram isso também - afirmou o brasileiro, que fez um balanço da temporada:
- Acredito que os dois títulos conquistados pela nossa equipe foram merecidos. Mostramos uma campanha sólida tanto na Copa quanto na Liga. Além da defesa menos vazada, tivemos também o ataque mais positivo com quase 80 gols marcados. Agora vamos descansar felizes e tranquilos com mais essas conquistas importantes - completou.

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