Lucas Lovat conquista bicampeonato eslovaco e tri da Copa pode vir na próxima semana

Crédito: Divulgação

Os próximos cinco dias serão especiais para Lucas Lovat. O lateral-esquerdo ajudou o time na vitória deste sábado sobre o Zlate Moravce, por 4 a 0, resultado que garantiu o bicampeonato eslovaco pela equipe do Slovan Bratislava. O ex-jogador do Avaí demonstrou sua alegria por mais uma conquista.

- Me sinto privilegiado por estar vivendo esse grande momento. Conseguimos realizar uma campanha sólida mais uma vez e fomos premiados com esta conquista. Agora vamos em busca de mais uma - disse.Lucas Lovat se refere a decisão da Copa da Eslováquia, na próxima quarta-feira, diante do MSK Zilina. Além da segunda conquista no período de cinco dias, o brasileiro terá a chance de alcançar o seu quinto título em três anos.