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Lucas Lovat conquista bicampeonato eslovaco e tri da Copa pode vir na próxima semana

Brasileiro tem chance de alcançar o seu quinto título em três anos no país europeu
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Publicado em 17 de Maio de 2021 às 13:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mai 2021 às 13:27
Crédito: Divulgação
Os próximos cinco dias serão especiais para Lucas Lovat. O lateral-esquerdo ajudou o time na vitória deste sábado sobre o Zlate Moravce, por 4 a 0, resultado que garantiu o bicampeonato eslovaco pela equipe do Slovan Bratislava. O ex-jogador do Avaí demonstrou sua alegria por mais uma conquista.
- Me sinto privilegiado por estar vivendo esse grande momento. Conseguimos realizar uma campanha sólida mais uma vez e fomos premiados com esta conquista. Agora vamos em busca de mais uma - disse.Lucas Lovat se refere a decisão da Copa da Eslováquia, na próxima quarta-feira, diante do MSK Zilina. Além da segunda conquista no período de cinco dias, o brasileiro terá a chance de alcançar o seu quinto título em três anos.
- Vamos para mais uma batalha, com toda a certeza. A partida será muito difícil, mas temos a oportunidade de coroar o grande trabalho que fizemos. Além disso, será a despedida da temporada. Queremos dar alegria ao nosso torcedor - encerrou.

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