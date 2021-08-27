Lucas Lima veste a camisa do Fortaleza pela primeira vez

Crédito: Lucas Lima vai defender do Leão (Karim Georges/FEC

Lucas Lima chegou ao Fortaleza. Nesta sexta-feira, o meio-campista desembarcou na capital cearense e vestiu a camisa do novo clube.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Contente, o novo reforço foi recepcionado pelos torcedores, que ecoaram músicas de arquibancada para animar a sua chegada.

Inicialmente, Lucas Lima desembarca no Tricolor do Pici por empréstimo até dezembro e com a esperança de voltar a brilhar nos gramados.