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futebol

Lucas Lima veste a camisa do Fortaleza pela primeira vez

Meio-campista chegou a capital cearense e colocou a camisa do seu novo clube nesta sexta-feira...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 19:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 19:22
Crédito: Lucas Lima vai defender do Leão (Karim Georges/FEC
Lucas Lima chegou ao Fortaleza. Nesta sexta-feira, o meio-campista desembarcou na capital cearense e vestiu a camisa do novo clube.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Contente, o novo reforço foi recepcionado pelos torcedores, que ecoaram músicas de arquibancada para animar a sua chegada.
Inicialmente, Lucas Lima desembarca no Tricolor do Pici por empréstimo até dezembro e com a esperança de voltar a brilhar nos gramados.
Vale lembrar, que ele não atua desde o dia 9 de junho, quando defendeu o Palmeiras diante do CRB, no Allianz Parque.

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