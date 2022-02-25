Lucas Lima é destaque entre os jogadores da Série A do Brasileirão

Um dos destaques da equipe do Fortaleza no início da temporada, o meia Lucas Lima vem sendo peça importante na campanha da equipe nordestina. Desde o ano passado na equipe, vindo do Palmeiras, o atleta vem desempenhando um grande futebol e escrevendo bons números nos primeiros compromisso dessa temporada.

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Com seis partidas disputadas até aqui, Lucas Lima foi peça fundamental nos jogos da Copa do Nordeste. Todas as partidas em que entrou em campo foram válidas pela competição e, com ele em campo, ainda não houve uma derrota da equipe do Fortaleza. Além disso, segundo os dados coletados, o meio-campista está entre os principais líderes de desarmes na temporada até aqui. Ao todo foram 13 desarmes corretos e esses números o fazer o quarto melhor atleta no fundamento entre os clubes da Série A.

Com empréstimo renovado com a equipe do Fortaleza, o foco do jogador está todo no tricolor. Nesse ano já disputou 427 minutos de jogo, com três vitórias e três empates. Desde a temporada passada no clube do Ceará, já disputou 23 jogos pelo clube e balançou as redes em uma oportunidade. O próximo compromisso do Fortaleza será nesta quinta, 24, contra o Pacajus, pelo Campeonato Estadual.