Lucas Krausche retorna ao futebol após viver sete anos como influencer no Youtube

Depois de sete anos ausente, o atacante Lucas Krausche, 25 anos, está de volta aos gramados. Ele deixou o futebol aos 18 anos para se dedicar ao empreendedorismo e também a produção de conteúdo para plataformas de interação social na internet. Com passagens, em especial, pelo Milan e Santos, nas categorias de base, ele recebeu sondagens de clubes que disputam as Séries A2 e A3 do Campeonato Paulista, fato que o motivou para a tomada de decisão em voltar para as quatro linhas.
- É uma paixão antiga, um sonho que estava adormecido dentro de mim e que agora fala cada vez mais alto. Fico extremamente feliz em estar conquistando meu espaço neste nicho e trazendo alegria para as pessoas que estão assistindo, ainda mais em tempos difíceis como o que estamos vivendo.Aos 18 anos, após recusar propostas de clubes da Europa e dos Estados Unidos por insatisfações com o futebol, Krausche resolveu se arriscar no empreendedorismo abrindo sua primeira empresa. Diante deste cenário, apostou na especialização universitária para seguir na iniciativa privada, o que lhe rendeu convites para trabalhar em empresas multinacionais de renome no País. Contudo, não esconde sua paixão pelo futebol.- Nunca se sabe, estou dando um passo de cada vez e não posso mentir que este sonho ainda está dentro de mim, estou treinando e me divertindo fazendo o que amo, se surgir alguma oportunidade quero estar pronto - explicou.
Lucas Krausche começou sua carreira em 2007 no Pequeninos do Jockey com 11 anos. Dois anos depois se tornou destaque do clube ao alcançar a marca de maior artilheiro de todos os tempos em torneios na Europa: Helsinki Cup (Finlândia), Gothia Cup (Suécia), Dana Cup (Dinamarca), Norway Cup (Noruega), Sandfjord Cup (Noruega) com 110 gols na temporada.Além da equipe paulistana, ele também defendeu as camisas do São Bernardo, Água Santa, América (SP), Primeira Camisa, Milan (ITA) e Santos. Enquanto aguarda o desfecho de algumas negociações, que estão em andamento, ele mantém a forma física com treinos diários em sua residência. Krausche, que mantém o canal LL Empatados, dono de mais de 500 mil visualizações, espera seguir os passos de Fred, integrante do canal Desimpedidos, Juninho Manella, do Vosso Canal, e o Cartolouco.- Tenho uma vantagem e vou usar à meu favor. Já estive dentro das quatro linhas. Estive como atleta e depois dessa pausa de sete anos, por me dedicar a outros projetos profissionais, estou de volta. Essa tendência pode ser muito boa para o futebol. O Fred já teve a sua oportunidade no futsal, o Manella no São Bento e agora o Cartolouco no Resende - concluiu.