Lucas Krausche retorna ao futebol após viver sete anos como influencer no Youtube

Crédito: Divulgação/Acervo pessoal

Depois de sete anos ausente, o atacante Lucas Krausche, 25 anos, está de volta aos gramados. Ele deixou o futebol aos 18 anos para se dedicar ao empreendedorismo e também a produção de conteúdo para plataformas de interação social na internet. Com passagens, em especial, pelo Milan e Santos, nas categorias de base, ele recebeu sondagens de clubes que disputam as Séries A2 e A3 do Campeonato Paulista, fato que o motivou para a tomada de decisão em voltar para as quatro linhas.

- É uma paixão antiga, um sonho que estava adormecido dentro de mim e que agora fala cada vez mais alto. Fico extremamente feliz em estar conquistando meu espaço neste nicho e trazendo alegria para as pessoas que estão assistindo, ainda mais em tempos difíceis como o que estamos vivendo.Aos 18 anos, após recusar propostas de clubes da Europa e dos Estados Unidos por insatisfações com o futebol, Krausche resolveu se arriscar no empreendedorismo abrindo sua primeira empresa. Diante deste cenário, apostou na especialização universitária para seguir na iniciativa privada, o que lhe rendeu convites para trabalhar em empresas multinacionais de renome no País. Contudo, não esconde sua paixão pelo futebol.- Nunca se sabe, estou dando um passo de cada vez e não posso mentir que este sonho ainda está dentro de mim, estou treinando e me divertindo fazendo o que amo, se surgir alguma oportunidade quero estar pronto - explicou.