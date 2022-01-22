Lucas Góes comenta sobre preparação da Portuguesa Santista para o Paulista A-2

A Portuguesa Santista segue se preparando para a estreia na Série A2 do Campeonato Paulista de 2022. Com algumas caras novas no elenco, a Briosa bateu o Volta Redonda por 3 a 0, em jogo treino realizado na última quinta-feira (13). Um desses novos jogadores é Lucas Góes, meio-campista emprestado pelo Joinville, que comentou sobre como tem sido a preparação do time visando a estreia. - Temos nos preparado da melhor maneira, com treinos intensos, procurando melhorar as qualidades e minimizar alguns erros. Sabemos da dificuldade da competição, mas temos em vista o objetivo maior que é o título e, consequentemente, o acesso à elite do futebol paulista - disse o jogador.

Lucas tem apenas 21 anos e iniciou a sua carreira no Primavera, de Indaiatuba, aos 17. Aos 19, se transferiu para jogar no Joinville, atuou por um ano na base e depois foi promovido para o time principal. Há pouco menos de um mês no litoral paulista, o jogador tem se adaptado cada vez mais ao clube e à cidade.- Fiquei muito grato por chegar em Santos e ser bem recepcionado pelos companheiros de trabalho. Estou me adaptando cada dia mais à rotina e à cidade, creio que tenho muitos bons frutos a colher aqui - finalizou.

A Briosa estreia na Série A2 do Campeonato Paulista dia 26, em duelo diante do Rio Claro, às 10h, no Ulrico Mursa. A partida que abre a competição desta temporada será transmitida pelo Paulistão Play.