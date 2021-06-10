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futebol

Lucas Galvão se destaca pelo Atromitos e vê temporada como positiva na Grécia

Cria da Ponte Preta, o zagueiro brasileiro atuou em 25 jogos pela equipe do Atromitos, que se encontra na elite grega
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LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 17:47

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 17:47

Crédito: Divulgação
De volta ao futebol europeu após uma temporada nos Emirados Árabes Unidos, o zagueiro Lucas Galvão se destacou como um dos principais jogadores do Atromitos, da primeira divisão da Grécia, com atuações sólidas, versatilidade no setor defensivo e presença nas seleções da rodada.
Veja a tabela da EurocopaForam 25 jogos, sendo 22 destes como titular, um cartão amarelo a cada cinco partidas e nenhum vermelho recebido entre as disputas da Super Liga e a Copa da Grécia.
- Foi uma boa temporada para mim, muito positiva. Mesmo que, do meio do campeonato para frente, com a troca do treinador, ficamos um período sem vencer, mas sempre jogando bem e entrando na seleção da rodada por duas vezes. Ainda fui improvisado na lateral-esquerda por carência da posição no time - disse Lucas Galvão, que acrescentou sobre o seu futuro:
- Estamos negociando a renovação, o novo treinador conta comigo e estamos conversando - falou.
Revelado nas categorias de base da Ponte Preta, Lucas Galvão atuou por cinco temporadas na Áustria, pelo Austria Lustenau, SCR Altach e Rapid Wien, e uma na Alemanha, no FC Ingolstadt 04. No futebol árabe, o zagueiro defendeu o Al Wasl.

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