Lucas Galvão se destaca pelo Atromitos e vê temporada como positiva na Grécia

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De volta ao futebol europeu após uma temporada nos Emirados Árabes Unidos, o zagueiro Lucas Galvão se destacou como um dos principais jogadores do Atromitos, da primeira divisão da Grécia, com atuações sólidas, versatilidade no setor defensivo e presença nas seleções da rodada.

Veja a tabela da EurocopaForam 25 jogos, sendo 22 destes como titular, um cartão amarelo a cada cinco partidas e nenhum vermelho recebido entre as disputas da Super Liga e a Copa da Grécia.

- Foi uma boa temporada para mim, muito positiva. Mesmo que, do meio do campeonato para frente, com a troca do treinador, ficamos um período sem vencer, mas sempre jogando bem e entrando na seleção da rodada por duas vezes. Ainda fui improvisado na lateral-esquerda por carência da posição no time - disse Lucas Galvão, que acrescentou sobre o seu futuro:

- Estamos negociando a renovação, o novo treinador conta comigo e estamos conversando - falou.