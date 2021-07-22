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futebol

Lucas Galvão projeta segundo ano no futebol grego: 'Brigar por coisas grandes'

O zagueiro brasileiro, que defende o Atromitos, da primeira divisão nacional, também falou sobre a adaptação ao país europeu...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 15:04

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 15:04
Crédito: Divulgação/ Atromitos
O zagueiro Lucas Galvão, um dos jogadores brasileiros que atuam no futebol grego, está indo para a segunda temporada consecutiva na Europa. O jogador, que defende o Atromitos, não escondeu a ansiedade para voltar a jogar e revelou que já está adaptado ao país.
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- Estou muito ansioso para o início da minha segunda temporada aqui na Grécia. Me sinto adaptado ao futebol local e também a cultura daqui. É um país muito bom de viver e temos um time cada vez mais qualificado - disse Lucas Galvão.O Atromitos realiza a pré-temporada em solo espanhol antes do início oficial da temporada, que acontece no início de agosto. Dessa forma, Lucas falou sobre a chegada de reforços ao elenco e destacou que o time busca brigar por "coisas grandes".
- Chegaram atletas que vão nos ajudar a conquistar os nossos objetivos e brigar por coisas grandes no campeonato - sintetizou.
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Na temporada 2020/21, Lucas Galvão atuou em 25 jogos, sendo 22 como titular, com direito a 77 minutos por partida. Além disso, o defensor acumulou apenas um cartão amarelo a cada cinco jogos e nenhum vermelho recebido neste período.

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