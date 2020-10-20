Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lucas Galvão estreia em time grego e projeta sequência na temporada

Brasileiro chegou ao time grego no início desta temporada após atuar no mundo árabe...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2020 às 19:15

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 19:15

Crédito: Divulgação
O zagueiro Lucas Galvão fez a sua estreia com a camisa do Atromitos, da Grécia, no último sábado, diante do Olympiacos, do ex-flamenguista Rafinha e atual campeão nacional. De volta ao futebol europeu depois de uma temporada jogando no Al Wasl, dos Emirados Árabes, o defensor brasileiro avaliou o seu desempenho no compromisso da competição nacional.
- Acredito que, individualmente falando, foi uma estreia boa. Joguei durante 20 minutos e me senti bem em campo. Depois de um tempo parado, normal que falte ritmo de jogo. Mas agora estou 100% fisicamente e é trabalhar firme para evoluir. Temos uma equipe com qualidade e acredito que podemos conquistar coisas grandes nesta temporada, essa é a mentalidade - projetou Lucas Galvão.
Na oitava colocação da tabela de classificação, o Atromitos soma cinco pontos em cinco rodadas disputadas neste início da Super Liga Grega. Na próxima rodada, Lucas Galvão e seus companheiros recebem o Panetolikos, na segunda-feira.
O defensor brasileiro acumula passagens pelo FC Ingolstadt 04, da Alemanha, e Rapid Wien, SCR Altach e Austria Lustenau, todos os três da Áustria. No Brasil, o atleta passou pelo Caxias do Sul e Ponte Preta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados