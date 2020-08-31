futebol

Lucas Galvão é anunciado como novo reforço do Atromitos, da Grécia

Zagueiro brasileiro retorna ao futebol europeu após uma temporada nos Emirados Árabes...
LanceNet

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 18:10

Crédito: Divulgação / Atromitos
O zagueiro Lucas Galvão foi anunciado como novo reforço do Atromitos, da Grécia. Na temporada 2019/20, o brasileiro defendeu o Al Wasl, dos Emirados Árabe. De casa nova, o defensor de 29 anos falou sobre a sua expectativa de atuar no novo time e elogiou o campeonato nacional.- Recebemos o convite do Atromitos, já que o treinador me conhecia anteriormente, achei o projeto interessante e decidi vir para entrar de volta na Europa. A liga da Grécia é boa, muito disputada, tenho amigos que atuam por aqui. Um projeto bom de um ano para voltar na vitrine europeia - disse Lucas Galvão.
Antes de atuar no Oriente Médio, Lucas Galvão atuou no FC Ingolstadt 04, da Alemanha, e jogou por cinco anos na Áustria, entre 2013 e 2018, no Austria Lustenau, SCR Altach e Rapid Vienna. No Brasil, o jogador também atuou por Ponte Preta e Caxias.
Natural de São José do Rio Preto, o atleta também atua como lateral-esquerdo. No Atromitos, o defensor vestirá a camisa de número 3.

