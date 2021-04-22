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Lucas Galvão, do Atromitos, promove ação social com doação de cestas básicas em São José do Rio Preto

Família do zagueiro e seus parceiros distribuíram uma tonelada e meia de alimentos na cidade paulista
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Publicado em 22 de Abril de 2021 às 18:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 18:55
Crédito: Divulgação/Atromitos
O zagueiro Lucas Galvão, do Atromitos, da primeira divisão da Grécia, e sua família promoveram a ação social 'Eterna Luz' no último sábado (17). Em parceria com o projeto 'Fazer o bem' e a associação 'Muda Rio Preto', os idealizadores distribuíram cestas básicas em bairros carentes de São José do Rio Preto, a cidade-natal do defensor.
Veja a tabela do EspanholSegundo a organização, uma tonelada e meia de alimentos foram distribuídos em quatro locais, sendo eles Cidadania, Santo Antônio, Alvorada e Solo Sagrado, em uma dia especial para Lucas Galvão. Há um ano, o zagueiro perdia a sua mãe, Luzinete da Costa.
- Sempre estamos fazendo algum tipo de doação. E o que aconteceu foi que ano passado nessa data eu propus fazer algo maior com doações de alimentos, já que era o pico do lockdown e muitos não podiam trabalhar. Então pedi pra alguns amigos jogadores ajudarem com doação e conseguimos uma boa quantidade. E no dia da entrega minha irmã estava no local pra fazer quando minha mãe ligou pra ela passando mal, e infelizmente veio a falecer - relembrou Lucas Galvão, que acrescentou sobre a recente ação:
- Esse ano pensei em fazer algo desse tipo novamente pedindo ajuda, mas espontânea das pessoas que sentiram vontade. E fazer a entrega nessa data foi uma forma do dia ficar um pouco mais leve pra nós e para quem recebeu os alimentos. Essa ação foi muito especial para nossa família e homenageando minha mãe que era muito caridosa - concluiu.
Revelado na base da Ponte Preta, Lucas Galvão ainda atuou no XV de Piracicaba e Caxias antes de partir para o futebol austríaco. Por lá, defendeu o Austria Lustenau, SCR Altach e Rapid Wien. Na sequência, passou pelo FC Ingolstadt 04 (ALE) e Al Wasl (EAU) antes de chegar ao Atromitos, da Grécia, clube no qual defende desde o início da temporada 2020/21.

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