Lucas Galvão, do Atromitos, promove ação social com doação de cestas básicas em São José do Rio Preto

Crédito: Divulgação/Atromitos

O zagueiro Lucas Galvão, do Atromitos, da primeira divisão da Grécia, e sua família promoveram a ação social 'Eterna Luz' no último sábado (17). Em parceria com o projeto 'Fazer o bem' e a associação 'Muda Rio Preto', os idealizadores distribuíram cestas básicas em bairros carentes de São José do Rio Preto, a cidade-natal do defensor.

Veja a tabela do EspanholSegundo a organização, uma tonelada e meia de alimentos foram distribuídos em quatro locais, sendo eles Cidadania, Santo Antônio, Alvorada e Solo Sagrado, em uma dia especial para Lucas Galvão. Há um ano, o zagueiro perdia a sua mãe, Luzinete da Costa.

- Sempre estamos fazendo algum tipo de doação. E o que aconteceu foi que ano passado nessa data eu propus fazer algo maior com doações de alimentos, já que era o pico do lockdown e muitos não podiam trabalhar. Então pedi pra alguns amigos jogadores ajudarem com doação e conseguimos uma boa quantidade. E no dia da entrega minha irmã estava no local pra fazer quando minha mãe ligou pra ela passando mal, e infelizmente veio a falecer - relembrou Lucas Galvão, que acrescentou sobre a recente ação:

- Esse ano pensei em fazer algo desse tipo novamente pedindo ajuda, mas espontânea das pessoas que sentiram vontade. E fazer a entrega nessa data foi uma forma do dia ficar um pouco mais leve pra nós e para quem recebeu os alimentos. Essa ação foi muito especial para nossa família e homenageando minha mãe que era muito caridosa - concluiu.