Lucas Galvão celebra vitória em sua estreia como titular no Atromitos

Reforço do Atromitos, da Grécia, para a temporada, o zagueiro Lucas Galvão fez sua primeira partida como titular na última segunda-feira na vitória da equipe por 2 a 0, sobre o Panetolikos, pelo Campeonato Grego. Na rodada seguinte da sua estreia pelo novo clube, o defensor brasileiro entrou em campo improvisado na lateral.placeholder- Estou muito feliz por estrear como titular e, principalmente, pela vitória da equipe. Foi um jogo muito difícil, contra uma equipe qualificada, mas conseguimos impor o nosso estilo de jogo para conquistar os três pontos. Mesmo atuando em outra posição, o treinador tem a total confiança em mim e sempre darei o meu máximo em campo - disse Lucas Galvão.