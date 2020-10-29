Lucas Galvão celebra vitória em sua estreia como titular no Atromitos

Reforço do Atromitos, da Grécia, para a temporada, o zagueiro Lucas Galvão fez sua primeira partida como titular na última segunda-feira na vitória da equipe por 2 a 0, sobre o Panetolikos, pelo Campeonato Grego. Na rodada seguinte da sua estreia pelo novo clube, o defensor brasileiro entrou em campo improvisado na lateral.placeholder- Estou muito feliz por estrear como titular e, principalmente, pela vitória da equipe. Foi um jogo muito difícil, contra uma equipe qualificada, mas conseguimos impor o nosso estilo de jogo para conquistar os três pontos. Mesmo atuando em outra posição, o treinador tem a total confiança em mim e sempre darei o meu máximo em campo - disse Lucas Galvão.
Com oito pontos, o Atromitos está na sétima colocação do Campeonato Grego. No sábado, Lucas Galvão e seus companheiros voltam a campo diante do Giannina, às 12h15 (de Brasília), novamente atuando como mandante, em busca da segunda vitória consecutiva na competição.
- Agora vamos continuar trabalhando forte para o próximo jogo em casa conseguir mais três importantes pontos - concluiu.